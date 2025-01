Jonas Brothers se unen a Disney para película navideña

Los Jonas Brothers se reunirán nuevamente con Disney para protagonizar una película de comedia navideña, programada para la temporada de 2025.

Bajo el título provisional Jonas Brothers Christmas Movie, la cinta contará la historia de Kevin, Joe y Nick Jonas, quienes enfrentarán una serie de obstáculos mientras luchan por llegar a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias, según el medio internacional Variety.

La dirección estará a cargo de la ganadora del Óscar, Jessica Yu, quien ha dejado su huella en producciones como Quiz Lady y This Is Us.

El guion será escrito por los reconocidos Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes han trabajado en éxitos como I Want You Back, This Is Us y Love, Simon.

Los Jonas Brothers también asumirán roles de producción junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan.

La música será otro de los puntos fuertes de la película. El nominado al Grammy, Justin Tranter, asumirá el rol de productor musical ejecutivo y también será responsable de escribir canciones originales para el filme, lo que sin duda aumentará la expectativa de los fans del trío.

La relación de los Jonas Brothers con Disney es histórica y se remonta a sus primeros grandes éxitos, como "Year 3000", "Burnin' Up" y "Hold On". Su impacto fue tan grande que se convirtieron en una parte fundamental de Disney Channel, protagonizando las populares películas Camp Rock y su secuela.

Tras una pausa en 2013, los Jonas Brothers regresaron triunfantes en 2019 con "Sucker", el cual debutó en el número uno del Billboard Hot 100, marcando su regreso a la cima.

Su álbum Happiness Begins continuó con el éxito, encabezando el Billboard 200, y en 2023 lanzaron The Album, su sexto trabajo de estudio.