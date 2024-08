Denuncia de SeMujeres por violencia en La Casa de los Famosos

La Secretaría de las Mujeres de la CDMX (SeMujeres) ha expresado su firme rechazo a los actos de violencia de género que ocurrieron esta semana en La Casa de los Famosos México.

En un comunicado, la SeMujeres denunció que el youtuber Adrián Marcelo ejerció violencia de género contra la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos y prejuicios dañinos.

"De forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz; situación que además fue difundida a través de las redes sociales", se lee en el texto publicado en X.

La Secretaría destacó que dichos comportamientos refuerzan estereotipos dañinos y contribuyen a una visión distorsionada de las mujeres, aumentando el nivel de violencia y los discursos de odio. Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación para que promuevan una imagen libre de prejuicios y eliminen el lenguaje sexista y misógino.

"Debemos reconocer que, los medios de comunicación tienen gran influencia en la población, toda vez que los mensajes emitidos se toman como verídicos y, a partir de ellos, se elaboran juicios y opiniones. Por ello es que se invita a reflexionar acerca del problema público que significa la violencia contra las mujeres", agregaron.

La SeMujeres exhortó a la producción de La Casa de los Famosos México a tomar medidas decisivas contra la violencia y a eliminar la participación de individuos que promuevan mensajes de discriminación y desigualdad.

"Les proponemos llevar a cabo procesos de formación y capacitación en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, a las personas integrantes de su producción y el medio de comunicación", aseveran.





¿Qué sucedió en 'La Casa de los Famosos'?

En la madrugada del martes 6 de agosto, La Casa de los Famosos México fue escenario de múltiples confrontaciones entre los participantes.

Las discusiones incluyeron enfrentamientos entre Sian contra Mario Bezares, Ricardo contra Karime, Mariana contra Briggitte, así como Adrián Marcelo contra Gala Montes, siendo este último el conflicto más polémico en redes sociales.

En el enfrentamiento, Adrián Marcelo habló sobre los problemas de Gala Montes con su mamá y descalificó abiertamente su salud mental.

"Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas", señaló.

Marcelo continuó atacando a Gala, haciendo comentarios sobre su infancia y su carrera actoral; "te faltó niñez, estás enferma", dijo.