Fallece Mark Withers, actor de "Stranger Things"

Por: El Universal

Diciembre 09, 2024 - 02:39 p.m.

Mark Withers, el actor conocido por su papel de Gary en la serie "Stranger Things" y Ted Dinard en "Dinastía", falleció a los 77 años.

La noticia fue confirmada por su hija, Jessie, quien, en un comunicado para "Variety", destacó la fortaleza y dignidad de su padre a lo largo de su carrera. "Creó un legado de calidez, humor y dedicación, junto con su notable capacidad para hacer que cada papel fuera inolvidable. El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual", expresó.

Antes de entrar al mundo del espectáculo, Mark tuvo un futuro prometedor como atleta, obteniendo una beca para jugar al fútbol americano en la Universidad Estatal de Pensilvania.

¿De qué murió Mark Withers?

Según la información proporcionada por su hija, Mark Withers luchó contra el cáncer de páncreas. Este tipo de cáncer, el más común, ocurre cuando las células pancreáticas crecen de manera descontrolada.

La American Cancer Society señala que los cánceres pancreáticos en etapas tempranas no suelen presentar síntomas, y cuando aparecen, es porque la enfermedad ha avanzado significativamente. Entre los síntomas más comunes se incluyen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, heces pálidas, picazón en la piel, dolor abdominal y de espalda, pérdida de peso, falta de apetito, náuseas y vómitos.

Inicios de su carrera

Mark Withers saltó a las pantallas tras protagonizar una campaña nacional para McDonald's, luego de ser descubierto por un agente. A partir de ahí, participó en anuncios para marcas como "American Airlines", "Tartar Control Crest" y "Golger's Coffee". Más adelante, tuvo apariciones especiales en series como "Wonder Woman", "Hart to Hart", "Dallas", "The King of Queens", entre otras. En los últimos años, Withers apareció en series como "Criminal Minds", "True Blood", "Reckless" y, por supuesto, "Stranger Things".