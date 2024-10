Se desmarca de Combs

Durante una presentación en París, Joe Jonas sorprendió al público al modificar la letra de la exitosa canción "Cake by the Ocean", de la banda DNCE.

Jonas decidió omitir una mención a Sean "Diddy" Combs, una decisión que se alinea con las crecientes acusaciones de abuso y agresión sexual en contra del rapero.

CAMBIA TODO

El cantante, de 35 años, cambió la letra original, que decía: "I´ll be Diddy, you´ll be Naomi" (Yo seré Diddy, tú serás Naomi), por "I´ll be watching you be Naomi" (Te estaré viendo ser Naomi), eliminando cualquier referencia a Combs, según el medio NME.

La letra hacía alusión a las especulaciones sobre una relación entre el rapero y la supermodelo Naomi Campbell en los años 2000.

Este ajuste no es el primero en la industria musical en respuesta a los problemas legales de Combs, quien fue arrestado el pasado 16 de septiembre en el Hotel Park Hyatt New York.

ADIÓS A LA FRASE

Kesha, en su éxito de 2009 "Tik Tok", cambió la frase "Wake up in the mornin´ feeling like P. Diddy" (Despierta por la mañana sintiéndote como P. Diddy) a una versión que excluye al rapero tras las denuncias de abuso presentadas por Cassie Ventura, expareja de Combs.

Puff Daddy fue arrestado tras una investigación federal que incluyó un allanamiento en sus propiedades en Los Ángeles y Miami hace seis meses.

A pesar de las graves acusaciones en su contra, el rapero ha negado todas las acusaciones, sosteniendo su inocencia a través de su abogado Marc Agnifilo, quien afirmó que su cliente es "un hombre inocente que no tiene nada qué ocultar".