Meryl Streep sorprende a Adele en su show de Las Vegas

Adele sigue recibiendo a grandes estrellas en su residencia de Las Vegas, y este fin de semana fue la actriz Meryl Streep quien la sorprendió en uno de sus conciertos.

De acuerdo con Daily Mail, la ganadora del Óscar eligió la noche perfecta para asistir a ver a la británica, quien para su show se disfrazó, casualmente, del personaje de Streep en la cinta de culto La Muerte le Sienta Bien, de 1992. El look lo eligió por estar todavía en época de Halloween.

Adele lució una chaqueta plateada, pantalón oscuro y una peluca rubia, para lucir igual que Madeline Ashton, el famoso rol de Meryl en el filme de Robert Zemeckis.

No está claro si Adele sabía que Streep estaría entre el público de su concierto de este viernes, sin embargo, el encuentro entre ambas estrellas emocionó a todos los presentes.

"Te amo", le dijo Adele a Streep cuando se acercó a ella en su asiento, mientras cantaba "When We Were Young". El emotivo momento fue captado por varios asistentes, cuyos videos se hicieron virales.

Las dos celebridades se fundieron en un fuerte abrazo, similar al que Adele y la cantante Celine Dion compartieron la semana pasada, igual en Las Vegas.

Y es que todos quieren ver a la británica antes de que su residencia en la Ciudad del Pecado, "Weekends with Adele", culmine el próximo 23 de noviembre. Otras famosas que han asistido a sus shows, desde que comenzaron en enero de 2022, incluyen a Jennifer López, Hillary Clinton y Nicole Kidman.