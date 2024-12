Apoyada por Chris tras separación

Por: Agencia Reforma

Shakira reveló la importancia que tuvo su amistad con Chris Martin, líder de Coldplay, durante su difícil separación con el exfutbolista Gerard Piqué.

En una entrevista con Rolling Stone, la cantante colombiana agradeció a su amigo por su apoyo incondicional en uno de los momentos más oscuros de su vida.

"Él estuvo ahí para mí cuando me separé y me rompieron el corazón", confesó Shakira. "Se comunicaba conmigo todos los días para saber cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza ysabiduría".

"Lo veo como una persona que ve la vida desde una perspectiva diferente, que es sensible a las necesidades de los demás y muy empático", destacó Shakira.