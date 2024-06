Justin Timberlake se disculpa en show

Ciudad de México

Justin Timberlake se disculpó con sus admiradores en el primer concierto que ofreció desde que pasó una noche en la cárcel, tras haber sido arrestado por manejo bajo los efectos del alcohol a principios de esta semana, dio a conocer Variety.

“Ha sido una semana difícil”, dijo en el United Center de Chicago el viernes por la noche, después de una larga pausa llena de aplausos de la multitud.

“Sé que a veces soy difícil de amar, pero tú sigues amándome y yo te amo de vuelta”.

En el show se escucharon temas como “Selfish”, el primer sencillo de su último álbum, Everything I Thought It Was.

Timberlake, de 43 años, fue arrestado la madrugada del martes en Sag Harbor, en Long Island, Nueva York, y fue procesado por la mañana y puesto en libertad sin derecho a fianza tras ser acusado del cargo de conducir en estado de ebriedad.

Todo se dio cuando un oficial de Sag Harbor vio el BMW gris 2025 de Timberlake saliendo de su carril y pasando una señal de alto. El oficial detuvo el automóvil y notó que el ex *NSync tenía los ojos “enrojecidos y vidriosos” y un “fuerte olor” a alcohol en su aliento, y denotaba inestabilidad al ponerse de pie.

Luego le pidió al cantante que se sometiera a una serie de pruebas de sobriedad en el campo, incluyendo caminar en línea recta y pararse sobre una pierna, en las que “tuvo un mal desempeño”, según el informe.

“Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, le dijo Timberlake al oficial, según el informe.

El marido de la actriz Jessica Biel, con quien tiene dos hijos, se encuentra actualmente en plena gira The Forget Tomorrow World Tour, en promoción del álbum mencionado, que se lanzó en marzo pasado.