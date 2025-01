Apoyará con concierto

Por: Agencia Reforma

Enero 15, 2025 -

Ringo Starr ofrecerá un concierto especial para CBS de dos horas, titulado "Ringo & Friends at the Ryman", que celebrará su legado musical a través de la música country.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el evento no sólo rendirá homenaje a la carrera de Starr, sino que también apoyará a las víctimas de los incendios forestales en California, destinando las ganancias de su interpretación de "With a Little Help From My Friends" a la Cruz Roja estadounidense y a los afectados por el desastre natural.

El especial se produce una semana después del lanzamiento de "Look Up", el nuevo álbum country de Starr, coescrito y producido por T Bone Burnett.

En el concierto, el exbaterista de The Beatles interpretará canciones de su reciente trabajo junto con algunos de sus éxitos en solitario y clásicos de la icónica banda británica.

Starr estará acompañado por una impresionante alineación de artistas invitados, como Jack White, Sheryl Crow, Brenda Lee, Emmylou Harris, Rodney Crowell, Mickey Guyton, Jamey Johnson, Billy Strings, The War and Treaty, Larkin Poe y Molly Tuttle, entre otros.