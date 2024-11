Cirujano de las estrellas recomienda a Ninel Conde dejar de operarse

El doctor Gama Román, uno de los cirujanos más conocidos entre las y los famosos, dio a conocer su opinión sobre los constantes procedimientos estéticos a los que Ninel Conde se ha sometido y por lo que ha sido muy criticada, pues si bien, consideró que la actriz se encuentra "en su punto", le recomendó que no se haga ni una intervención más.

En un evento en el que el especialista celebró ocho años de trayectoria, en los que se ha hecho de una lista de clientes muy importantes dentro de la industria del entretenimiento, como Malillany Marín, Lorena de la Garza, Vielka Valenzuela, Olivia Collins, Karla Sofía Gascón y, entre los varones, Alexis Ayala y Patricio Cabezut.

Durante el festejo de su aniversario lo acompañaron famosas como Paola Dorante, Lorena Herrera y Wendy Guevara.

Pese a que Gama Román se dedica a los servicios de belleza faciales y corporales, indicó a la prensa la importancia de aplicar la ética en su profesión y hacer saber a las famosas y famosos que intervenirse excesivamente puede tener consecuencias muy negativas.

"Saber cuándo decir basta, porque es un problema que tenemos muy común aquí en México, a veces abusamos de los fillers o del botox, y la apariencia va cambiando a lo largo de los años", expresó.

Cuando Ninel le fue mencionada, Gama expresó que, a su parecer, el "Bombón asesino" se ve muy bien con las modificaciones se ha realizado, sin embargo, señaló que, de seguir así, podría afectarle severamente.

"Para mí gusto, ahorita está en su punto, donde se ve muy linda, pero ya es momento de decir basta", indicó.

Expresó que es posible que la cantante padezca dismorfia corporal, padecimiento que tiene lugar cuando una persona tiene una preocupación excesiva por su aspecto físico.

"Seguramente (la padece), ya que la dismorfia es un trastorno que no conocemos, no nos damos cuenta y es muy difícil de aceptar; te sometes a múltiples cirugías y va a llegar un momento que tu cuerpo ya no va a poder responder".

Fue así que le envió un mensaje:

"Ya se ve espectacular, que ya nada más se haga tratamientos preventivos, que haga ejercicio, que coma bien y nada más; yo creo que hay que saber cuándo decir que no, está en el momento, en el punto exacto para mantenerse bella, sólo hacer terapias preventivas".

Y si bien, nunca ha trabajado con Ninel, no dejó pasar de vista que le gustaría recibirla en sus clínicas.

"Me gustaría atenderla claro, bienvenida a mis clínicas", precisó.