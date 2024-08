Angelique Boyer desea operarse la nariz

Aunque Angelique Boyer no es una persona que disfrute del bisturí, no teme hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos.

Hace algunos años, la pareja de Sebastián Rulli reveló que, en los inicios de su carrera, decidió someterse a un aumento de busto, procedimiento del que quedó maravillada. Ahora, la actriz ha compartido la parte de su cuerpo que menos le gusta y en la cual le hubiera gustado hacerse una intervención.

En una entrevista con "Despierta América", Boyer explicó que, en temas de belleza, prefiere optar por técnicas menos invasivas, como los tratamientos faciales. "Me fascina que me hagan mimos durante una hora, que me pongan el oxígeno, que la limpien. Las vitaminas", comentó.

Sin embargo, la actriz admitió que, si tuviera que someterse a una cirugía, elegiría operarse la nariz. "No me encanta, pero como es un cartílago, es algo que no dejaría de cambiar y me modificaría demasiado las facciones", agregó.

Boyer considera que su rostro ya tiene un perfil muy distintivo y no quiere alterar demasiado su aspecto.