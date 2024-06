Perfume de Gardenia niega competencia con Aventurera

CIUDAD DE MÉXICO.- El elenco de Perfume de Gardenia, bajo la producción de Omar Suárez y dirección de Rafael Perrín, negó ser la competencia directa de la obra de Juan Osorio, Aventurera, según afirmaron en conferencia de prensa.

"Siempre he respetado a mis compañeros. Está Aventura y Lagunilla Mi Barrio... y hay obras para entretener al público. Le deseo lo mejor a Juan Osorio, es como un gran padre para mí, él me dio la oportunidad y todo se lo que le debo a él, siempre le voy a desear lo mejor a él y a todos los actores de sus elencos.

"El personaje de una vedette implica mucho, es para lo que nací y no me gustaría señalar a Irina Baeva, una niña que está empezando una carrera, ella está viviendo lo que pesa ser una vedette, le auguro lo mejor y sé que esta experiencia le va a dar herramientas", dijo en Lis Vega, quien interpretará a Miranda Mour en la puesta en escena.

Ante las críticas desatadas hacia Aventurera, sobre todo hacia la protagonista por su desempeño al bailar, el productor de Perfume de Gardenia, Omar Suárez, pidió no hacer comparaciones.

"Las diferencias del proyecto siempre han sido bien claras y cimentadas. El elenco lo dice todo, no hay mucho que hablar y no es prepotencia, pero tenemos talento importante en el escenario. Contamos con la Única Internacional Sonora, comediantes de alto nivel, actrices y bailarines, es hablar de este proyecto y resaltar las virtudes que son claras. Como producción vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que vean un escenario radiante y con muchos cambios de escenografía, vamos a usar la tecnología que nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes para que nos ubiquen en los años 50", comentó Suárez.