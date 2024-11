Digno de un SIR: ¡Un show memorable!

Por: Agencia Reforma

Noviembre 10, 2024 -

Inolvidable y mágica fue la noche que Paul McCartney le regaló a los miles de fans que lo ovacionaron ayer en su primera e histórica visita a Monterrey.

Fue un viaje a través de 60 años de éxitos del artista británico de 82 años, con su "Got Back Tou". Desde el principio, Paul cautivó al público con sus éxitos y sus mensajes en español.

"Hola, México. Buenas noches, mis regios. ¡Qué ha habido, raza!", exclamó en español antes de prometer una gran fiesta.

A REVENTAR

Al momento que Sir Paul tomó el escenario a las 21:46 horas, la espera se convirtió en júbilo para los 49 mil asistentes (cifra proporcionada por los organizadores).

El cantante provocó gritos con "A Hard Day´s Night", éxito de The Beatles.

"Está con madre estar aquí", dijo en español antes de cantar "Drive My Car".

"Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español", agregó.

Una lluvia ligera empezó a caer justo mientras cantaba "Got to Get You Into My Life", pero eso no le importó a la gente, que seguía emocionada bailando en cancha.

"Escribí esta hermosa canción para mi bella esposa Nancy, que está entre ustedes hoy", expresó antes de interpretar "My Valentine" al piano, mientras se proyectaba en las pantallas un video con Johnny Depp y Natalie Portman interpretando con lenguaje de señas la letra de la canción.

PUROS HITS

Los éxitos siguieron con "I´ve Just Seen a Face", una con toques country de The Beatles, y continuó, también, el viaje en el tiempo.

"Ésta es la primera rola que grabamos Los Beatles", dijo en español al presentar "In Spite of All the Danger", grabada en 1958 cuando Paul, John y George Harrison eran The Quarrymen.

Recordó, también, su primera grabación de 1962 en el legendario Abbey Road Studios con "Love Me Do", y luego con una mandolina pidió a la gente bailar con "Dance Tonight".

"Blackbird", de The Beatles, que interpretó él solo con su guitarra, fue de los momentos más aplaudidos.

"Esta canción la escribí para mi muy querido compa John (Lennon)", compartió en español antes de cantar "Here Today".

LO ÚLTIMO

"Now and Then", último lanzamiento del cuarteto de Liverpool del año pasado, canción que ayer fue nominada al Grammy de Mejor Grabación, fue uno de los momentos más emotivos de la velada, ya que se proyectaron imágenes del video donde juguetean los miembros de The Beatles, combinadas con la tecnología, para juntarlos nuevamente.

"Ésta se la dedico a mi carnal George (Harrison)", señaló antes de interpretar "Something", que se convirtió en un karaoke, así como "Ob-La-Di, Ob-La-Da".

El clímax llegó con los grandes clásicos "Let it Be", "Live and Let Die" y "Hey Jude".

DEL HOTEL SALUDA A FANS

Haciendo gala de una gentileza que impacta a sus fans, Sir Paul McCartney salió del hotel para dirigirse al show, donde lo esperaba una Suburban negra.