Mariah Carey abrirá partido de Navidad de NFL en Netflix

Por: Agencia Reforma

Diciembre 12, 2024 - 02:11 p.m.

Mariah Carey, reconocida como la "Reina de la Navidad", será la encargada de inaugurar el Partido de Navidad de la NFL en Netflix el próximo 25 de diciembre. La artista presentará una interpretación grabada de su emblemático éxito navideño "All I Want for Christmas Is You", con la que se dará inicio a una jornada que incluirá dos encuentros deportivos.

El evento contará con la participación de los Kansas City Chiefs, vigentes campeones del Super Bowl, quienes se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers a las 12:00 horas. Más tarde, a las 15:30 horas, los Baltimore Ravens se medirán ante los Houston Texans en el segundo encuentro de la jornada.

Mariah Carey no será la única figura estelar de la transmisión en Netflix. Beyoncé se presentará en el espectáculo de medio tiempo del partido entre Ravens y Texans, donde se espera que interprete, por primera vez en vivo, temas de Cowboy Carter que aún no han sido presentados al público en TV.

Por otra parte, existe la posibilidad de que Taylor Swift esté presente en el evento, ya que su pareja, Travis Kelce, juega como ala cerrada para los Kansas City Chiefs.

La transmisión en Netflix forma parte de un acuerdo de tres años con la NFL, el cual contempla la emisión de partidos navideños en 2025 y 2026. Según reportes, el contrato tuvo un costo aproximado de 150 millones de dólares para la plataforma de streaming.

Este año, Mariah Carey celebra el 30 aniversario de su álbum Merry Christmas, cuyo sencillo principal, "All I Want for Christmas Is You", alcanzó la certificación de 16 discos de platino. Este logro la convierte en la canción con más certificaciones de una artista femenina en la historia, de acuerdo con la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA).