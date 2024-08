Naomi Watts: Publicará libro

"Todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia", así es como Naomi Watts ha decidido titular el libro que publicará próximamente para compartir su experiencia con la menopausia, uno de los procesos más trascendentales en la vida de las mujeres.

La actriz británica, de 55 años, compartió su nuevo proyecto mediante una publicación en su cuenta de Instagram donde, además de revelar la portada de su libro, detalló los motivos que la llevaron a escribir, recopilar información y conversar con expertas sobre el tema.

"Este es un libro sobre cómo mi vida dio un vuelco cuando me dijeron que estaba cerca de la menopausia a la edad de 36 años, justo cuando estaba lista para formar una familia", comparte Naomi Watts, "Mientras luchaba contra la vergüenza y el secreto, deseaba que hubiera una conversación abierta, un manual, pero lamentablemente no había recursos reales".

SINCERA Y SIN TABÚES

A diferencia de otras celebridades que han incursionado en la industria editorial para compartir las memorias de su vida, la protagonista de películas como "Lo imposible" y "King Kong" decidió acercarse al público en su faceta más sincera y sin tabúes.

"Me quedé callada tanto como pude, pero sabiendo que la mitad de la población tendrá la menopausia y que mis dos abuelas todavía viven y siguen fuertes, estaba decidida a investigar para que podamos sentir que no estamos solas en esto. ¡Merecemos más!"

El libro "Dare I Say It: Everything I Wish I´d Known about Menopause" será publicado el 21 de enero de 2025 y en sus páginas se podrá encontrar la historia de Naomi Watts, el testimonio de expertas en el tema y más información sobre la menopausia.

SUFRIR EN SILENCIO

"Las mujeres han tenido que sufrir en silencio durante demasiado tiempo. Espero que este libro pueda contribuir a que se sientan un poco menos solas, un poco más apoyadas y un poco más entusiasmadas con los cambios naturales que la vida nos tiene reservados", menciona la actriz.

Para finalizar su mensaje, Naomi Watts, quien en junio visitó la Ciudad de México para celebrar su boda con el actor Billy Crudup, decidió finalizar su mensaje empoderando a cada una de sus seguidoras: "Todas deberíamos mantener la cabeza alta. ¡Somos mayores, somos más sabias y no terminamos!"

BUSCA AYUDAR

Dicho libro no será la primera vez que Naomi Watts utilice su plataforma para compartir información valiosa sobre el tema. En 2023 lanzó una marca llamada "Stripes", dedicada al cuidado físico y especialmente enfocada en mujeres que atraviesan por los síntomas de la menopausia.