Nunca lo convencieron de vacunarse

Ciudad de México.- Mark Rylance comentó que en la pandemia prefirió utilizar una solución de ajo a vacunarse contra la Covid-19, porque en algún momento la ciencia comenzó a sonar como religión.

La estrella de "No Miren Arriba" comentó que no estaba convencido de vacunarse, por lo que decidió tomar otras medidas.

OTRO MÉTODO

"No estaba convencido de que la necesitara. Tomaba una solución muy destilada de ajo cada mañana y vitamina C y me sentía de maravilla", dijo el actor a Sunday Times.

Meses después, Mark Rylance tuvo que vacunarse para poder visitar a su padre, pues por disposición oficial no podía subir a un avión en Estados Unidos si no estaba vacunado.

El actor también dijo que la ciencia tiene similitudes con la religión, pues las dos se enfocan en describir la realidad.

"La ciencia comenzó a sonar como una religión. Y realmente la ciencia no es diferente de la religión, solo un intento de los hombres de describir la realidad", agregó.

Mark Rylance también aseguró que un amigo se curó de cáncer con vibraciones de un cuenco de sonido tibetano.

"El cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. No necesitamos entrar y bombardearlo con veneno. Es como bombardear una ciudad para tratar de deshacerse de una pequeña secta de terroristas. Puedes eliminarlos a todos, pero vas a engendrar 25 o 30", declaró.