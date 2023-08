Madonna quiere que Britney Spears esté en su nuevo tour

CIUDAD DE MÉXICO .-Si todo avanza bien y los deseos de Madonna se cumplen, los fans de la Reina del Pop y de Britney Spears podrían tener una sorpresa sumamente grata.

Y es que la intérprete de "Music" al parecer quiere a la Princesa del Pop para que la acompañe en su próxima gira mundial "Celebration", según publicó el portal Page Six.

Ambas artistas son muy buenas amigas y colegas desde hace varios años. Madonna incluso asistió a la boda de Spears con su ahora ex esposo, Sam Asghari, en junio de 2022.

La "Chica Material" retomó recientemente los ensayos de su nuevo tour y se encuentra trabajando a marchas forzadas para tener todo listo para su gira del próximo año.

De acuerdo con la publicación, Madonna desea que Spears aparezca con ella en al menos uno de los conciertos que dará en Los Ángeles en marzo de 2024.

"Madonna originalmente quería que Britney se uniera a ella en la gira de este año", aseguró una fuente.

"Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Foro Kia".

Las dos estrellas de la música lanzaron en 2003 una exitosa colaboración con la canción "Me Against the Music". Ese mismo año, ambas se robaron los titulares de todo el mundo cuando protagonizaron un beso triple junto a Christina Aguilera en la entrega de los MTV Video Music Awards.