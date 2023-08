Acepta Héctor Herrera falta de preparación en futbol europeo

CIUDAD DE MÉXICO.- El mediocampista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, fue sincero: le faltó preparación al momento de llegar al balompié del viejo continente.

Y es que, durante una entrevista para TUDN, Herrera reconoció que "no se preparó lo suficiente" para jugar en Europa, particularmente en su paso por las canchas del Atlético de Madrid y Porto.

"Siempre he dicho que, en ese momento, había quien me lo decía, pero no lo entendía. Cuando eres más joven piensas que no te va a pasar o no te va a llegar ese momento", explicó el mexicano.

El principal remordimiento de Héctor Herrera es que una preparación física previa ?para adaptarse a las ligas europeas? le habría ayudado a evitar lesiones físicas que, a largo plazo, afectarían su trayectoria como futbolista.

"Si me hubiera preparado mejor, cuidado más. Si hubiera hecho más cosas para llegar mejor al futbol europeo y para, un largo plazo, no tener tantas lesiones o que mi cuerpo estuviera mejor", lamentó.

Como parte de las semifinales de la U.S. Open Cup, el Houston Dynamo se enfrentará a Real Salt Lake. El encuentro será este miércoles, 23 de agosto, a las 19:30 (hora del centro de México) en el Estadio Shell Energy.

Ante esto, Héctor Herrera se mostró contento de encontrarse ante la posibilidad de jugar contra el astro argentino, Lionel Messi. Esto, dado que el cuadro de Florida también estará en las semifinales.

"Es un placer enfrentarlo porque es el mejor jugador del mundo y ahora está acá en la liga donde estoy yo. Te emociona e ilusiona jugar contra Miami, no solo él", finalizó.