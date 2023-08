Antes de invitar a Alfaro al Frente, hay que hablar con él: Xóchitl

GUADALAJARA, Jal.- Aunque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es "un hombre con experiencia, brillante, trabajador y honesto", primero hay que hablar con él antes de arroparlo en el Frente Amplio por México, señaló la senadora Xóchitl Gálvez en Guadalajara.

Sin embargo, con el pretexto de la inseguridad y la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, lanzó un guiño al alfarismo, que prácticamente controla a Movimiento Ciudadano en Jalisco, uno de los estados considerados claves para ganar la elección presidencial.

"Este gobierno ha abandonado a su suerte a Jalisco (en materia de seguridad), primero le mando un abrazo solidario a los padres (de los jóvenes desaparecidos), a él (Alfaro), decirle que Jalisco no se merece el abandono en materia de seguridad y que cuenta conmigo el gobernador en mi calidad de senadora para que se le haga justicia a Jalisco, no sólo a los padres, sino a nivel presupuestal, que le den a los alcaldes los recursos para fortalecer la seguridad municipal y que le den al gobierno del estado los recursos que requiere para seguir equipando su policía, para seguir mejorando", dijo.

Reconoció el trabajo del mandatario y afirmó que Jalisco es una entidad que económicamente va bien y que ha generado empleo, por lo que es lamentable que atraviese por esta crisis de seguridad.

Aunque señaló que por ahora no puede acercarse a buscar un acercamiento con MC porque no tiene ningún nombramiento por parte del Frente, indicó que sí se ve compitiendo con ese partido político por la presidencia de la República.

"Llegado el momento, no sólo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noe (Castañon), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente, o sea, a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México", dijo.

Aseguró que legisladores de Movimiento Ciudadano a nivel federal y local se le han acercado para expresarle su apoyo: "sí me he encontrado diputados locales en diferentes estados, de verdad, que se me han acercado para decirme 'somos de MC y ojalá y nos encantaría ir juntos', pero han sido expresiones pues totalmente en lo personal", aseguró Gálvez.