Luisito Comunica explota contra Maduro tras retar a combate a Musk

El nombre de Nicolás Maduro ha cobrado relevancia en redes sociales tras el anuncio del pasado domingo por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en el cual fue declarado presidente del país a pesar de las acusaciones de la oposición acerca de irregularidades en el proceso de conteo de votos.

Este pronunciamiento ha generado un considerable debate en varias plataformas, donde algunas figuras públicas han expresado sus opiniones en contra de la falta de transparencia en el proceso electoral.

Además, han alzado las voces en contra de las acciones del presidente Maduro respecto a Elon Musk, el propietario de Tesla, ya que el mandatario ha declarado que está preparado para enfrentarlo, después de haberlo calificado previamente como su "archienemigo".

Entre las figuras públicas, se encuentra el conocido creador de contenido Luisito Comunica, quien ha manifestado su preocupación sobre la integridad del sufragio y ha mostrado su solidaridad con el pueblo venezolano.

Luisito Comunica explota contra Nicolás Maduro tras retar a combate a Elon Musk

"El Pillo", como también es conocido, recientemente arremetió contra las declaraciones que hizo Nicolás Maduro a Elon Musk, donde mencionó: "Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo (...), no te tengo miedo. Vamos a darle, pues, donde quieras (...) Di dónde, pero a Venezuela se respeta. Como decimos acá: Si tú quieres, yo quiero".

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, el influencer criticó a Maduro por estas declaraciones y en un tono irónico, recalcó lo siguiente: "No mames, diciéndole a Elon Musk, que ni siquiera sabe pronunciar bien el nombre del tipo, que vayan a pelear. Es increíble el ridículo que está haciendo".

Asimismo, subrayó que dichas palabras de Maduro no solo afectan a la situación interna del país, sino que además está contribuyendo a una imagen negativa de sí mismo, por lo que le pidió que tuviera "tantita dignidad".

"Gente muriéndose en la calle, y tú hablando de: 'vamos a pelear, Elon Musk'. Ay, no, que put* oso. Que viejo tan ridículo. Estoy enojadísimo", mencionó.

El youtuber se encuentra en contra del régimen venezolano, ya que su novia Ary Tenorio, aunque actualmente reside en la Ciudad de México, es originaria de Anzoátegui, Venezuela.

¿Por qué Nicolás Maduro considera a Elon Musk su "nuevo archienemigo"?

El pasado lunes, un día después de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el propietario de X cuestionó la validez del proceso electoral, calificándolo como un "gran fraude electoral" y expresando su desdén hacia el presidente Nicolás Maduro con la frase: "Qué vergüenza para el dictador Maduro". En respuesta, el presidente venezolano no tardó en dirigirse al fundador de SpaceX, a quien denominó su "nuevo archienemigo", y le acusó de querer invadir Venezuela con sus cohetes y un ejército.

Aunado a ello, durante el acto de proclamación como presidente reelecto, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, Maduro expresó: "Hay una cosa que llaman redes sociales, que crean una realidad virtual ¿y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk (...). Él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela".

En este contexto, Maduro también criticó a Musk por un video publicado en X, en el que se veía a personas venezolanas, transportando aires acondicionados. Musk había comentado sobre el video: "This is messed up" (esto está arruinado), en referencia a las condiciones en Venezuela mientras se esperaban los resultados electorales.

"¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. (...) Unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas, y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo 'la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando del CNE'. (...) Estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk", mencionó el mandatario.