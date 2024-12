La historia de Jaime Zaragoza en LOL: De fotógrafo a comediante

Por: Agencia Reforma

Diciembre 06, 2024 - 01:34 p.m.

Jaime Zaragoza, conocido como "El Jimmy", es el único representante de Guadalajara en la séptima temporada de LOL: Last One Laughing México, el reality de comedia de Prime Video conducido por Eugenio Derbez.

"Si ves el cartel, soy el menos conocido de todos, pero la respuesta del público me ha sorprendido. Ver comentarios apoyándome desde el anuncio de mi participación me llenó de emoción. No me lo esperaba, la verdad. Siento que este apoyo refleja el trabajo que he hecho en tres años dedicándome al stand-up y lo recibo con mucho cariño", dijo Zaragoza en entrevista.

Zaragoza inició su carrera como standupero en 2021 y, en solo un par de años, pasó de presentarse en "open mics" locales a formar parte de una de las producciones de comedia más destacadas del País, cuya nueva temporada debutó hoy en la plataforma de streaming.

La llegada de "El Jimmy" al programa fue inesperada incluso para él.

"Hace un año, veía LOL como algo lejano, algo para lo que necesitaría al menos diez años de carrera. Cuando me llamaron, no lo podía creer. Fue un proceso rápido, con tres semanas de preparación antes de comenzar las grabaciones", recordó.

El camino de Zaragoza no ha sido convencional. Antes de dedicarse al stand-up, trabajaba como fotógrafo y dio el salto a la comedia tras tomar un curso.

"Siempre tuve la espinita de probar, pero fue hasta que tomé un taller que decidí hacerlo. Desde entonces, no he dejado de subirme al escenario", compartió.

Además, su estilo de humor, basado en reírse de uno mismo, ha sido su sello distintivo.

"Creo que muchas veces se ha estigmatizado la condición de talla baja. En mi comedia no busco que se rían de mí, sino conmigo. Hacer chistes sobre mí mismo me permite conectar con el público sin victimizarme y evitar los extremos de la cancelación en la comedia", explicó Zaragoza.

"El Jimmy" comparte temporada con figuras como Iván Fematt "La Mole", Karime Pindter, Mauricio Castillo y Maribel Fernández "La Pelangocha", quienes tienen años de experiencia y reconocimiento en la comedia.

"Estar con algunos comediantes que llevan de 10 a 30 años de carrera fue intimidante al principio, pero también emocionante. Aprendí mucho observándolos y fue una gran experiencia trabajar con ellos en un nivel tan alto de producción."

Aunque su experiencia en LOL ya quedó grabada, para Zaragoza fue un desafío compartir pantalla con figuras como Eugenio Derbez.

"Mi primer encuentro con Eugenio fue al verlo entrar al set. Estaba en shock, como en un sueño. Crecí viendo sus programas, y de pronto estaba trabajando con él".

Más allá de LOL, Zaragoza, de 32 años, también ha explorado otras áreas creativas. Participó en la película Poderoso Victoria (2021) y en una nueva película junto a Luis Fernando Peña, la cual se estrenará próximamente. No obstante, la comedia sigue siendo su prioridad.

"Espero que esta experiencia impulse mi carrera. Quiero que más personas conozcan mi trabajo y que asistan a mis shows. Si antes tenía 50 seguidores en una Ciudad, ahora espero tener el doble", agregó.