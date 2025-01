Drake demanda a UMG por difamación

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

El rapero Drake presentó una demanda por difamación y acoso contra Universal Music Group (UMG) tras haber retirado una petición legal contra la compañía el día anterior, informó el medio internacional Variety.

En su demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Drake acusó a UMG de difundir una "narrativa falsa y maliciosa" al vincularlo con acusaciones de pedofilia a través de la canción "Not Like Us", de Kendrick Lamar, lanzada en mayo de 2024.