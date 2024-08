¿Lucero Mijares entraría a "La casa de los famosos"?

En la segunda temporada de "La casa de los famosos México", la audiencia está atenta a los diversos personajes, conflictos e intrigas que se desarrollan dentro del reality show.

Este año, el programa ha visto una gama amplia de celebridades, desde personas como Shanik Berman y Mario Bezares, ambos de 65 años, así como artistas jóvenes como Briggitte Bozzo, de 22 años.

Una estrella juvenil que ha captado la atención del público por su talento, pero que no forma parte del reality show de Televisa, es Lucero Mijares. La artista de 19 años se encuentra en las últimas funciones de su obra "El Mago" y recientemente participó en el programa "Juego de voces".

El interés generado por Mijares en estos proyectos sugiere que podría ser una candidata ideal para una futura temporada del reality. Sin embargo, sobre una posible participación, ella comentó:

"Si me invitaran a 'La casa de los famosos' en alguna próxima temporada, no creo aceptar. Lo pensaría, pero la verdad me daría miedito ser parte de ese proyecto", señaló a EL UNIVERSAL con una sonrisa.

Después de más de un año en cartelera, la obra de teatro musical "El mago", estelarizada por la hija de Lucero y Manuel Mijares, cerrará definitivamente el telón en el Teatro Hidalgo, en donde en ocasiones la actriz sale al vestíbulo del teatro para convivir con sus fans y tomarse fotos.

Lucero, como cada fin de semana, llegó puntualmente al recinto teatral ubicado en el Centro Histórico para dar lo mejor de sí en el escenario, aunque nos comentó que ya le entró la nostalgia por cerrar este ciclo.

Aunque "un descansito", dijo, le vendría de maravilla después de tanto tiempo de trabajo. El montaje trata de la historia del clásico "Mago de Oz", que incluyen números musicales, comedia y coreografías, algunas con tap, voguing.