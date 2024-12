Kim Kardashian impacta con rola y video 'bizarro' de Navidad

Por: Agencia Reforma

Justo a tiempo para Navidad, Kim Kardashian sorprendió a sus fans y a miles internautas más al lanzar un cover de la canción "Santa Baby", acompañada de un video bizarro y atípico.

Compartido en todas las plataforma digitales, el tema navideño, original de Eartha Kitt, se escucha de forma suave en la voz de Kardashian, quien vuelve a aventurarse en la música de forma arriesgada.

La rola, que fue producida por el cuñado de la socialité, el baterista Travis Barker, se acompañó de un videoclip calificado por varios fans como "perturbador", "inquietante", "bizarro", "sórdido" y "muy loco".

En el clip, de casi cinco minutos de duración, Kardashian aparece con una peluca rubia mientras gatea de manera sensual por los pasillos y cuartos de una enorme casa donde se celebra una fiesta navideña.

A su camino, Kim se va encontrando con personajes muy coloridos, desde porristas, drogadictos, cantantes de villancicos, enmascarados, fetichistas, pervertidos, modelos, un burro, empresarios y futbolistas.

Según explicó la también actriz en una publicación de X (antes Twitter), el video, que aparenta un plano secuencia, fue dirigido por Nadie Lee Cohen y Charlie Denis.

En el clip también destaca la presencia de un hombre vestido de Jesús, una mujer podando un árbol de Navidad, enanos, fisicoculturistas y hasta una pelea de gallos.

Al final del video, cuando termina de cantar el tema, Kardashian, quien además deja al descubierto parte de su ropa interior y usa leggins color beige, se topa con un hombre vestido de Santa Claus, interpretado por el actor Macaulay Culkin (Mi Pobre Angelito), quien la ha estado grabando todo el tiempo.

Este atípico tema navideño llega 13 años después de que Kim hiciera su debut musical con la canción "Jam (Turn It Up)", producida por el ganador del Grammy, The-Dream, en 2011.

Durante una aparición en agosto de 2014 en el program Watch What Happens Live With Andy Cohen, Kim admitió que lamentaba su incursión en la música.

"Definitivamente es un recuerdo y fue una experiencia divertida. Donamos las ganancias a una organización contra el cáncer", señaló la socialité.

"Pero desearía no haber hecho No me gusta cuando la gente se mete en cosas que no debería hacer. No creo que debí haberlo hecho. ¿Qué me dio derecho a pensar que podía ser cantante? No tengo buena voz".