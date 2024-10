Aumentó su libido con estrógeno

La actriz Kate Winslet, de 48 años, reveló recientemente que se sometió a un tratamiento de reemplazo de testosterona para impulsar y aumentar su libido, a través de una terapia que incluye dosis bajas de estrógeno.

La ganadora del Óscar conversó en el podcast How To Fail With Elizabeth Day sobre cómo logró revitalizar su libido, esto luego de que una fan le preguntara sobre cómo mantener su impulso sexual en una relación a largo plazo.

Winslet habló sobre su experiencia en un caso similar, recomendando a todas las mujeres que se revisen los niveles de tiroides y testosterona, ya que estos podrían afectar la libido conforme avanza la edad.

"No es tu culpa, nuestros cuerpos son raros y se comportan de manera extraña, especialmente a medida que envejecemos", agregó la británica. "A veces, las mujeres sufren una caída de la libido porque puede que haya algún problema con la tiroides. También puede haber algún problema con el nivel de testosterona.

"Mucha gente no lo sabe, pero las mujeres tienen testosterona en el cuerpo, y como los óvulos, también se acaba. Y una vez que se acaba, hay que reponerla, y eso es algo que se puede hacer y te sentirás sexy de nuevo Lo sé".

Asimismo, descartó que algún día se someta a una cirugía estética, pues dice que se siente plena y feliz con su físico en camino a los 50 años.

"Creo que la gente sabe que no debe decir: ´Quizás quieras hacer algo con esas arrugas´. Me siento más cómoda conmigo misma cada año que pasa", puntualizó.