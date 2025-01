Al mal tiempo, buena cara: Se distrae en Hawái

Justin Baldoni, quien fue demandado por Blake Lively por presunto acoso sexual y la creación de un ambiente de trabajo hostil en el set de Romper el Círculo (It Ends With Us), se distrajo de su disputa legal con una escapada a Hawái.

El actor y director, de 40 años, fue fotografiado ayer de compras en la isla, donde lució feliz junto a su esposa Emily y complació a las seguidoras que se le acercaron para pedirle una foto.

El fin de semana disfrutó de las playas de Maui junto con su familia y presumió sus marcados abdominales con un traje de baño azul grisáceo. También disfrutaron de las olas su esposa Emily y sus dos hijos: Maiya, de nueve años, y Maxwell, de siete.

Antes de meterse en el agua, portaba una gorra de béisbol oscura, y se le vio cargando algunas toallas de playa y bloqueador solar para su familia.

CONSPIRAN EN SU CONTRA

Baldoni, su esposa e hijos volaron del aeropuerto de LAX de Los Ángeles a primera hora de la mañana del viernes, de acuerdo con Daily Mail.

Un día antes de llegar a Hawái, Baldoni contrademandó a Lively, a su esposo Ryan Raynols y a su publicista Leslie Soane por 400 millones de dólares, acusándolos de conspirar para destruir su reputación con acusaciones de acoso sexual que Lively había hecho anteriormente.

El histrión acusó a Lively de apropiarse de la filmación de su más reciente película, que él protagoniza y dirige, al imponer su propia visión, algo que habría logrado apoyándose de personas poderosas, como la megaestrella del pop Taylor Swift, quien mantiene una relación muy cercana con Lively desde hace años.

Alega que tanto su coestelar como la estrella de "Deadpool" le arruinaron la experiencia del estreno de "Romper", obligándolo a él y a su familia a esperar en una zona en el sótano, rodeados de puestos de comida para asegurarse que no se cruzaran en la premier.

Baldoni también presentó una querella contra el New York Times por publicar un artículo en el que se ponían del lado de Blake y mancharon su nombre.

"Esta última demanda de Justin Baldoni, Wayfarer Studios y sus asociados es otro capítulo del libro de jugadas de los abusadores.

Es una historia antigua: Una mujer habla con pruebas concretas de acoso sexual y represalias y el agresor intenta darle la vuelta a la tortilla", consideró el equipo legal de Blake.

ALISTAN WEB SOBRE SU CASO

El equipo legal de Justin Baldoni desarrolló un sitio web que facilitará a los fanáticos comprender su demanda contra Blake Lively, informó NBC News.

En su querella, el actor incluyó en un documento de casi 200 páginas copias originales de mensajes alterados que Blake habría presentado como parte de su demanda contra él de principios de diciembre.

El actor pasa días felices en la playa.

Los supuestos mensajes de texto habrían sido enviados entre Baldoni, Blake y otros miembros de su equipo.

Como el pleito legal ha causado debates públicos en las redes sociales, los abogados pretenden dar a conocer las conversaciones y las compartirán próximamente, aunque no indicaron cuándo.