Captan a Jared Leto trepando un castillo en Italia sin protección

El actor estadounidense Jared Leto volvió a acaparar la atención de la audiencia, no por un atuendo extravagante esta vez, sino por ser captado escalando la fachada de un hotel en Berlín sin protección.

Sí, así como lo leíste, como si se tratara de una escena de ficción. Esto llevó a algunos de sus fanáticos a especular que se trataba de un entrenamiento para su próxima película.

¿Hombre araña, eres tú?

El protagonista de "The Joker", de 51 años, realizó esta hazaña en el castillo Sforzesco en Milán. En los videos no se observan arneses ni herramientas mientras el famoso sube el edificio. Además, se sabe que Leto es un apasionado de la escalada, lo que da la ilusión de que le resultaba fácil realizarlo.

Durante el clip, se puede percibir a algunos curiosos y turistas presenciando el momento.

"Necesito escalar, debería encontrar un edificio para escalar aquí en Milán también", dijo Leto a los medios de comunicación antes de trepar el castillo.

¿Por qué se encuentra Leto en Italia?

Actualmente, el famoso está en la ciudad para promocionar el nuevo disco de su banda, titulado "It's the end of the world but it's a beautiful day". La agrupación, fundada hace 25 años, tiene programado lanzar el álbum en septiembre.