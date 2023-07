Ignoran amparo; detienen a jueza

Angélica Sánchez, jueza de Cosamaloapan, Veracruz, ha sido detenida en torno a las 7.30 de la mañana de este viernes en un hotel del centro de Ciudad de México. La magistrada, de 57 años, ha sido interceptada por un grupo de personas que la han detenido ahí mismo entre forcejeos. En ese momento le han informado de que ejecutarían una orden de aprehensión contra ella. Otra mujer se ha acercado al grupo y ha asegurado tener una orden de detención por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La jueza ha dicho en ese momento que tenía un amparo ante un juez para evitar ser detenida. La mujer le ha respondido que ese documento no servía. Todo ha quedado grabado ante las cámaras de varios testigos.

La hija de la magistrada, quien ha presenciado toda la escena, gritaba: "¡Se están llevando a mi mamá!" y denuncia que nunca las personas que se la llevaron, nunca le dieron a conocer sus derechos ni se identificaron. La jueza ha sido sacada a la fuerza del hotel y metida en una camioneta blanca, marca Mitsubishi, con placas del Estado de México.

Ante el revuelo causado por la opacidad de la detención, la Fiscalía de Ciudad de México ha señalado en un comunicado que su personal no participó en ese operativo y que "solamente colaboró para que fuera certificada su integridad física en instalaciones nuestras". Fuentes de esta dependencia confirmaron a El País que la detención la realizó la Fiscalía de Veracruz y elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, la magistrada fue llevada a la Fiscalía Antisecuestros para ser trasladada posteriormente a Veracruz.

HABÍA SIDO LIBERADA

Se trata de la segunda detención de Sánchez Hernández en apenas 10 días. El pasado 5 de junio fue detenida en Xalapa cuando circulaba en su vehículo presuntamente por disparar contra policías, sin embargo quedó en libertad, pues de acuerdo con la Fiscalía de Veracruz no había "elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar". Sin embargo, adelantaron que la investigación en su contra seguiría en curso.

En una entrevista con Adela Micha, la jueza denunció que se trató de una detención ilegal, que fue torturada psicológicamente y que le hicieron disparar un arma de fuego para tener pruebas contra ella: "Dijeron que había disparado en contra de policías, lo que es absurdo y falso. Cuando me levantaron los policías porque fue sin una orden de aprehensión en Xalapa, me subieron a una patrulla a empujones, me esposaron y me llevaron al cuartel de San José, ahí me tuvieron incomunicada cinco horas con la cabeza cubierta, me insultaron, me agredían y me decían que yo tenía que firmar [un papel que estaba] en blanco. En un patio me hicieron disparar un arma chiquita (...) el elemento me sujetó la mano, me jaló el dedo [del gatillo]. De ahí recogieron los casquillos y esos son los que están en cadena de custodia", señalaba la jueza unos días antes de ser detenida por segunda vez.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha acusado a la jueza sin pruebas de tener nexos con un presunto delincuente y de recibir un soborno para dejarlo en libertad. "He solicitado que se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos a un Juez en este caso. Tengo indicios que sí sucedió", manifestó García en una conferencia de prensa. El pasado 21 de agosto, la jueza decidió no vincular a proceso a Itiel Palacios García, conocido como el Compa Playa, señalado como el responsable del asesinato del diputado local del PRI Juan Carlos Molina, en 2019. El Compa Playa quedó en libertad pese a los intentos de la Fiscalía de Veracruz de que el tribunal dictara la vinculación a proceso y mantenerlo en prisión preventiva.

Sánchez Hernández había viajado a la capital con su hija para recibir un homenaje en la Cámara de Senadores y para buscar una reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Durante el homenaje, Ricardo Monreal, hizo público su apoyo a la jueza. "Le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos. (...) Mi solidaridad con usted, jueza", expresó Monreal. El centro de derechos humanos Agustín Pro condenó este viernes la detención de la magistrada por ser un atentado contra la independencia judicial y arremetió contra el gobernador de Veracruz.