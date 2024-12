Su ´Cara Bonita´ lo hace popular

Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 -

Con sus 1.93 metros es difícil que pase desapercibido, y eso lo juega a su favor el cantante Fede Dorcaz quien con su altura y su "Cara Bonita" quiere destacar en el competido mercado musical.

El argentino, quien comenzó su carrera artística como modelo en Barcelona, España, aprovechando su altura al máximo, visitó la Ciudad para promocionar este primer sencillo de su disco Instinto, con el que ya empezó a ganar seguidores a través de las redes sociales.

"A mi me descubrieron para modelar un día que caminaba en una calle de Barcelona, donde viví un tiempo con mi familia; me invitaron a un casting, en el cual les gusté y de inmediato me contrataron como modelo, sin tener conocimiento de nada. Lo aprendí sobre la marcha, modelé desde los 18 años, estuve en desfiles de Barcelona, me vio en uno el mismísimo Giorgio Armani y me dio un contrato de exclusividad de 3 meses", contó Fede.

"De ahí fue todo muy rápido, me sacaron un montón de revistas de moda como ´new face´, y me buscaron agencias internacionales, me fui a vivir a Milán, y viajé a desfiles en Nueva York, todo esto me dio muchas enseñanzas, de respeto y compañerismo. Ya en Estados Unidos, decidí empezar a cantar, que es mi verdadera pasión, primero entre amigos y luego en eventos pequeños, llegué a un casting con unos productores importantes, que me apoyaron y me mandaron a Nashville para grabar mi primera canción, y ahí me di cuenta que ya no quería soltar la música".

El sencillo "Cara Bonita" le ha traído muy buena suerte a Fede, ya que contó que le ha ayudado a conectar de manera muy natural con la gente que lo sigue en redes sociales.

"Descubrí que la mejor manera de llegar al público es que te vean accesible a través de las redes sociales, eso me ha funcionado, que seas natural, orgánico, mostrarte como la persona normal que eres fuera del escenario, eso me ha acercado mucho a la gente", explicó el cantante.

"Hoy me están pasando todas las cosas lindas que siempre quise, todo lo que estoy viviendo con mi sencillo ya sonando, visitar medios, presentarme ante el público, es como cumplir un sueño que tenía desde que era niño. Una de las mejores decisiones de mi vida que he tomado fue venir a México, acá la gente es realmente maravillosa, y a mí como extranjero me están tratando como en casa, todo mundo me arropa".

Fede promociona su álbum Instinto, que contiene 9 temas, del que "Cara Bonita" es el primer sencillo en promoción, y el que lo ha echo popular entre el público que lo ve en internet, y "Volver a Empezar", que está empezando a circular.