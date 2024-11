Su música es un arte

Por: Agencia Reforma

Noviembre 16, 2024 -

En tiempos como los actuales, cualquiera que tenga algo de visión puede hacer música y alguna canción exitosa, opina Steve Lukather, pero lo raro y difícil es tener continuidad y demostrar el talento donde se debe: sobre el escenario.

Con su visita al frente de Toto, cabeza de cartel en el festival Capital, donde tocará hoy, el cantante, guitarrista, compositor y productor reflexionó sobre la marejada de hits efímeros que bombardean a la audiencia hoy en día.

"Me impresiona la evolución tecnológica que vivimos y la accesibilidad a la información que tenemos: sabemos dónde nos escuchan, qué tipo de público nos escucha y qué canciones prefieren. Eso es una ventaja.

Pero hay un exceso de canciones virales, de éxitos de un mes, de momentos únicos que, en realidad, a lo único que me orillan es a preguntarme: ¿y con eso sostienes un concierto en vivo? ¿Con eso llenas un estadio?", cuestionó el músico de 67 años.

Toto se acerca a los 50 años de actividad y es famoso por clásicos del rock pop como "Africa", "Hold The Line", "I´ll Be Over You" y "Rosanna", entre otros. Como solista, Lukather ha hecho colaboraciones con Ringo Starr, Lionel Richie, Quincy Jones, Michael Jackson, Aretha Franklin y Donna Summer, en una lista de más de 100 personalidades legendarias.

"Si algo me ha enseñado esta carrera es que hay que buscar el arte y la expresión en una canción, y hoy en día parece que todo se hace conforme a una estadística y a lo que está de moda.

Un éxito te pone en el panorama por unos meses, pero la gente olvida muy rápido; las nuevas generaciones quieren siempre algo nuevo. Yo aprecio mucho más a un artista que en el escenario se deshace tocando y cantando y que se ´come´ al público con su ejecución. El artista se hace en los escenarios", puntualizó el vocalista y cofundador de la banda californiana, que debutó con el disco Toto (1978).

Reacio a sumarse a las modas musicales o hacer un disco por encargo, el compañero de David Paich (teclados) y Joseph Williams (segunda voz) en un colectivo que reúne hasta ocho músicos en vivo, dijo que luego del álbum Old Is New (2018) no está seguro de producir algo nuevo próximamente.