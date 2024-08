Lanza Taylor Swift video con detrás de escenas de Eras Tour

Taylor Swift sorprendió a los asistentes al último concierto de su gira europea "Eras" en Londres, con el estreno del video musical de "I Can Do It With a Broken Heart", perteneciente a su álbum The Tortured Poets Department.

El video, de casi cuatro minutos de duración, fue presentado después de su interpretación de cierre habitual, "Karma", en el Estadio de Wembley, según informaron medios que acudieron al evento.

En él se muestran un detrás de escenas del Eras Tour, la cual ha recorrido diversas ciudades importantes desde su inicio en marzo del año pasado en Arizona. Las imágenes incluyen a los bailarines de fondo y miembros del equipo de la gira de Swift. Además, revela dónde aterriza Swift cuando se lanza desde el escenario y cómo es transportada al escenario en su ya famoso carrito de limpieza.

Durante su último show en Europa, Swift invitó a su colaborador frecuente Jack Antonoff para interpretar un mashup de "Death by a Thousand Cuts" y "Getaway Car". Además, Florence Welch, líder de Florence and the Machine, hizo una aparición sorpresa para debutar en vivo su colaboración "Florida!!!".

Este video musical es el segundo lanzado de su más reciente álbum, que fue publicado en abril y que ya ha producido éxitos como "Fortnight", "Down Bad" y "So Long London". Se especula que "I Can Do It With a Broken Heart" aborda su ruptura con Joe Alwyn, aunque también hay quienes sugieren que podría estar relacionado con Matty Healy, líder de The 1975.

La gira Eras tomará una breve pausa antes de continuar en América del Norte, con un concierto en Miami el 18 de octubre.