Daniel Bisogno recibe golpe doble tras enterarse del deceso de André

Luego del reciente trasplante de hígado al que se sometió Daniel Bisogno y su ingreso al hospital a terapia intensiva, su hermano Alex Bisogno informó que el estado de salud del conductor de "Ventaneando" está mejor que ayer, sin embargo, su hermano sufrió un golpe doble tras enterarse de la muerte del comentarista deportivo André Marín.

"En realidad él está bien en el transcurso del día lo van a pasar a terapia intermedia, todos los focos se encendieron en su momento porque entró a terapia intensiva derivado de una fiebre elevada que tuvo y en el caso de Daniel, que es una persona que acaban de trasplantar una situación así puede poner en riesgo su vida, una bacteria que crece en su organismo puede ser letal, afortunadamente llegamos a tiempo al hospital, se tomaron todas las precauciones", declaró Alex a EL UNIVERSAL.

Daniel está recuperándose de la fiebre elevada que lo llevó a terapia intensiva debido a su trasplante, aunque este episodio generó preocupación por los riesgos asociados con su condición, los médicos tomaron precauciones.

Bisogno está consciente y en observación durante este proceso y en días próximos podría ser dado de alta; su estado de ánimo es bueno y está optimista a pesar de las molestias y el impacto emocional por la noticia de la muerte de André Marín, otro paciente trasplantado que conocía bien.

"No te voy a negar que para una persona que está hospitalizada, que recibió un trasplante y aunque no es el mismo caso, hay ciertas coincidencias porque al final André también recibió un trasplante, el de pulmón, Daniel de hígado, entonces para una persona que está hospitalizada, recibir una noticia así es impactante, dijo, sí le pasó eso (su fallecimiento) a André Marín, me puede pasar a mí también, entonces fue un golpe doble no sólo por la pérdida de un amigo sino por el miedo que te pueda ocurrir algo parecido", compartió Alex.

Aunque Bisogno sí está en riesgo debido al trasplante de hígado al que se sometió hace unos días, su estado de salud actual no presenta peligros inminentes, reiteró su hermano Alex Bisogno.

"Es importante no desinformar sobre su condición", pidió el conductor de "Al Extremo fin de semana".