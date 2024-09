Arremete contra internautas

Christian Nodal arremetió en contra de las críticas de los internautas que cuestionaron los motivos por los que el cantante no felicitó a su hija Inti este fin de semana.

El intérprete de "Adiós Amor" acudió a su cuenta de Instagram para hablar sobre la falta de posteos dirigidos a la hija que tuvo con Cazzu, quien presumió fotos y videos del festejo que le organizó en Argentina contrario a Nodal.

"No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos si es una bebé... Hay un límite, no se metan para estas cosas, si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no el mío.

Sobre los cuestionamientos en su contra, el joven cantante acusó que el odio se ha expandido por publicaciones de influencers y medios de comunicación que lo cuestionaron por la aparente poca atención a Inti.

"Un post, así se haga con todo el corazón, así se haga con toda la mejor energía se hace un mierdero en lo comentarios, por qué voy a exponer a mi hija a eso. Yo no quiero, si los demás lo quieren adelante, yo no tengo estómago pa´ eso.

"Yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí, que siempre intenta estar ahí para ella, y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas", aseveró.