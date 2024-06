Cassandra Sánchez Navarro al Cabaret

Ciudad de México

Cassandra Sánchez Navarro ha visto a tantas Sally Bowles como ha podido: en Londres, Nueva York y en la CDMX.

De ver protagonizar a Liza Minnelli hasta Ilse Salas, asegura sentirse lista para ahora ella ser la estelar de Cabaret y entregar su propia versión.

La actriz, de 32 años, dice ser una de las más jóvenes en estelarizar el musical, con el que debutará el próximo jueves en el Teatro de los Insurgentes, tras la salida de Salas después de una temporada.

"Mi Sally es muy diferente, mucho más frágil. Siento que las que he visto son muy valientes, pero la mía siento que en cualquier momento se quiebra. Esa fragilidad que encuentro me parece que tiene que ver con mi edad, con ser la Sally más joven que he visto, la más chiquita.

"Creo que existe esa inocencia de no saberlo todo, eso es mío, se lo he transmitido a ella", contó la actriz, en entrevista.

TOMA LA ESTAFETA

Tras el éxito de Minnelli popularizando la historia mundialmente en la pantalla grande en 1972, llegó la primera Sally mexicana en 1980, encarnada por Laura Zapata. Más tarde, en 2004 Itati Cantoral continuó con el legado.

Esta es la tercera vez que el legendario y clandestino Kit Kat Club regresa a escena, ahora bajo la dirección de Mauricio García Lozano y su ensamble que completan Irene Azuela, Gustavo Egelhaaf, Nacho Tahhan, Anahí Allué, Alberto Lomnitz, entre otros.

"Me siento muy agradecida porque todos están curiosos sobre lo que tengo para dar. Me han dejado crear y me siento afortunada porque no siempre es así y eso tiene que ver con que tengo 12 años de carrera, me siento lista y preparada para estar aquí.

"Pensé que después de ver tantas Sallys tendría más cosas de donde tomar pero la verdad es que no. Nunca me vi con la necesidad de agarrar nada de nadie, no porque no me guste, pero cuando leí el texto descubrí otro mundo, uno a parte", continuó la actriz.

ENTREGADA AL KIT KAT CLUB

Luego de protagonizar series como Consuelo y Candy Cruz, Sánchez Navarro regresa después de cinco años de inactividad en el teatro para dedicarle todo su tiempo y esfuerzo a Cabaret, en el mejor estado posible.

"Hace unos meses no hubiera tenido el tiempo ni la energía para algo que requiere tanto como Cabaret y los musicales en general. Pero estoy lista, físicamente, emocionalmente, como actriz.

"Tengo el tiempo, tengo las ganas, es el momento justo. No he parado de trabajar, iba a hacer a la par una serie pero dije que no. Cabaret merece toda mi atención y dedicación", resaltó.