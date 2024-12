Bobby Pulido anuncia su retiro de los escenarios

Por: Agencia Reforma

Noviembre 21, 2024 - 01:49 p.m.

A punto de cumplir 30 años de representar la música texana, que celebrará el próximo año, Bobby Pulido anunció su retiro de los escenarios porque dijo que buscará un cargo político en el 2026.

Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, el intérprete de los éxitos "Desvelado", "Le Pediré", "La Rosa" y "Enséñame" hizo el anuncio desde el lugar que lo vio nacer, Edinburg, Texas, acompañado de su padre, el también cantante Roberto Pulido, su ex esposa Elisa y su actual pareja Mariana.

"Celebraré 30 años en la industria de la música, estoy disfrutando el éxito que he tenido. Todo lo bueno tiene que llegar a su fin", anunció Bobby, "hoy estoy de gira de despedida para el próximo año. No es una decisión que haya tomado a la ligera. Lo he pensado mucho".

"Estudié Ciencias Políticas porque era una pasión para mí. El 2026 estaré postulándome para un cargo público, en un intento por cumplir un sueño de toda mi vida: servir a mi gente. Por ahora no revelaré para qué cargo me postularé, lo haré en su debido momento".

Durante la conferencia, el artista dirigió un mensaje que leyó de celular, primero en inglés y después en español.

Y es que aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de toda su familia, del público, medios de comunicación y mánagers.

LLEGA A LAS LÁGRIMAS

Mientras daba su mensaje, Bobby no pudo evitar emocionarse y llorar.

"Mi trayectoria musical ha sido una montaña rusa, con altos y bajos, y a pesar de todo, ustedes se mantuvieron fielmente en esa montaña rusa. Eventualmente no estaré presente para que me vean en un espectáculo, mi música estará presente en sus fiestas los fines de semana".

"Es un día amargo y dulce. Estoy cerrando un capítulo de mi vida y abriendo otro, pero sé en mi corazón que es lo correcto. Lo más importante es que me siento muy bendecido por seguir teniendo a mis padres y despedirme con mi héroe, Roberto Pulido".

Los regios podrán disfrutar del cantante texano en el Auditorio Cumbres, donde hará una residencia de conciertos los días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de diciembre.