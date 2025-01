Anette Michel defiende el rostro de Ninel Conde

Por: El Universal

Enero 18, 2025 - 04:22 p.m.

Anette Michel sale en defensa de Ninel Conde, quien ha estado en el centro de las críticas en los meses recientes, desde que reapareció en la televisión, en el programa "¿Quién es la máscara?", donde sorprendió por lo diferente que lucía su rostro.

Ninel, también llamada "bombón asesino" es recordada como una actriz con cuerpo y rostro de encanto, sin embargo, ha recibido muchas críticas en redes sociales por cómo luce ahora tras varias intervenciones estéticas, las cuales prácticamente le han cambiado por completo la cara, pues ya no se parece a la Ninel de antes.

Los cibernautas resaltan que no se trata de la edad, sino de las malas intervenciones estéticas a las que se ha sometido Ninel, quien se ha defendido diciendo que no le importan las críticas, pues a ella le gusta cómo se ve.

Sin embargo, Ninel utiliza mucho filtro cada vez que sube fotos o videos a sus redes.

Anette Michel defiende a Ninel Conde

Anette Michel está a favor de cuidarse para lucir bien, ella hace de todo para conservarse espectacular a los 53 años, se hace tratamientos de todo tipo, mascarillas y cada 15 días un facial.

A lo que no ha recurrido es a la cirugía plástica, y aunque no lo descarta, reconoce que le da terror porque podría ya no parecerse a sí misma.

"Lo único que me da miedo de las cirugías plástica es que te cambien tu rostro , que no te sigas viendo tú, es lo que me gusta de los tratamientos y de las máquinas , las máquinas te hacen tratamientos a profundidad pero sigues siendo tú", consideró.

Cuando fue cuestionada sobre los ataques que ha recibido Ninel Conde, porque la gente le dice que ya no la reconoce por tanta cirugía, pidió que la dejen en paz, y consideró que luce muy bella, pues aunque en persona tiene mucho que no la ve, sí la ha visto en redes y en la televisión.

"¡Que la dejen en paz!, es una mujer que siempre se ha cuidado que se ve hermosa, hace mucho que no la veo en persona, pero la veo en redes, programas, está divina", consideró.

Anatte, quien no planea regresar a "MasterChef México", insistió que lo más importante era que Ninel se sintiera bien consigo misma y con cómo se ve, lo demás era lo de menos.

"Que si se hace, que si no se hace, déjenla en paz, creo que eso no es importante, lo importante es que tú estés bien con lo que a ti te parece bien y ya, que la gente la deje en paz".