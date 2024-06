Ana Torroja sin miedo a probar

Ciudad de México

Para mí, la música es para compartirla, que te inviten a colaborar siempre es un regalo, la conexión entre artistas es muy poderosa". Ana Torroja, cantante

Desde que Ana Torroja fue reconocida por la Academia que otorga el Latin Grammy como un referente de la música, la voz del extinto Mecano se siente más impulsada a asumir retos.

Con una trayectoria de décadas, que incluye su paso por el mítico trío español en los 80, la intérprete de "Duele el Amor" afirma que la gala del 2023 no le dio razones para regodearse, sino para soltar su creatividad.

"Estoy muy motivada a hacer cosas diferentes, eso siempre pasa por mi cabeza, que lo nuevo que proponga sea algo que nunca haya hecho, y ahí está la dificultad, pero luego la vida me trae cosas, me trae colaboraciones, y dice: ´Ana, por aquí no estaría mal´.

"En este lapso de tiempo desde la ceremonia tengo canciones en proceso de composición, y además, han surgido colaboraciones que me han hecho muy feliz. No sólo fue un premio a la trayectoria, también te conectas con gente con la que nunca te imaginaste y se abren caminos", resaltó Torroja, en entrevista.

SIN LÍMITES

La española no tiene límites cuando de colaboraciones se trata, pues lo mismo ha grabado con Miguel Bosé y Aleks Syntek que con Los Ángeles Azules, Siddhartha y Porter.

Pese a ese amplio rango, hay artistas con los que la voz de "Me Cuesta Tanto Olvidarte" pensó que nunca compartiría un tema, y ahora puede presumir, con alegría, que se equivocó.

Torroja aún no puede revelar con quiénes acaba de entrar al estudio, pero adelantó que una de las canciones que más le enorgullecen la realizó con un grupo de indie rock.

"El protagonista del grupo, por llamarlo de algún modo, me dijo que tanto yo como Mecano habíamos sido una referencia en su música, y que escribió una canción que siempre había escuchado en mi voz. Podría no haberme sentido cómoda, pero sí me escucho ahí, así que ya está grabada. Él quedó feliz y yo también", contó.

LE ENTRA A LA CUMBIA

La cantante lleva años establecida en el País, por lo que conoce de manera amplia su música y hasta se ha probado en la cumbia de Los Ángeles Azules, pero todavía no se ha animado a grabar regional mexicano.

Pero, acotó la artista, de 64 años, esa no será necesariamente una deuda eterna y hasta le interesa crear con nuevos talentos que brillan en el mundo.

"La música ranchera me gusta mucho, pero ahí hay que tener una voz muy potente, y no tengo ese tipo. No sabré si saldría bien hasta que lo pruebe, y para mí lo más importante es probar las cosas, ver si funcionan o no. Nunca me niego a probar nada porque me gustan los retos.

"Siempre estoy abierta a quien quiera trabajar conmigo, abierta a las aventuras, aunque hay cosas, como los corridos, que son de sangre, de raíz, de la tierra, y a lo mejor yo quedaría un poco extraña ahí. Entonces, invitar a Peso Pluma a una canción mía podría ser también".





Prefiere no repetirse, pero sí se permite volver a hacer cosas que goza, como compartir el escenario con Benny Ibarra.

La dupla ya pisó ese escenario dos veces en diciembre pasado, pero Torroja destacó que no planifican demasiado los shows para que la magia surja en el escenario y cada presentación sea diferente.