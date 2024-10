¡Sale cara su música!

Pink Floyd llegó a un acuerdo para vender sus derechos de música grabada y de nombre e imagen a Sony Music por aproximadamente 400 millones de dólares.

El acuerdo incluye los derechos de la música grabada, pero no los derechos de composición, que permanecen en manos de los compositores individuales de la banda, como Roger Waters y David Gilmour, según fuentes cercanas al medio internacional Variety.

Asimismo, se otorgan los derechos de merchandising y los de imagen de la banda, lo que incluye la famosa iconografía de sus álbumes, que en gran parte fue diseñada por la reconocida firma británica Hipgnosis.

El catálogo de Pink Floyd es considerado uno de los más valiosos de la música contemporánea, con álbumes clásicos como The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here y Animals.