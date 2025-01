'Fallout' y 'Big Bang Theory', las series más vistas de 2024

A poco de que acabe el primer mes del año, la compañía estadounidense Nielsen, encargada de la medición de audiencia de medios de comunicación, reportó este lunes cuáles fueron las series más vistas durante 2024.

El mega éxito de Amazon Prime Video, Fallout, se posicionó como el mejor drama original del año pasado en streaming en Estados Unidos, acumulando 11 mil 950 millones de minutos vistos desde su debut en abril, hasta fines de 2024.

Tras su buen recibimiento, la plataforma renovó rápidamente la serie basada en la icónica saga de videojuegos para una segunda temporada. La primera temporada, de ocho episodios, fue el quinto título original entre los adultos de 18 a 34 años, según Nielsen.

En el apartado de serie de comedia, Nobody Wants This, de Netflix, se llevó el primer puesto de la categoría de streaming por un amplio margen, con 4 mil 900 millones de minutos de visualización desde su estreno mundial en septiembre pasado. "El 69 por ciento de la audiencia fue femenina, pero equilibrada en términos de edades", señaló el análisis.

De acuerdo con Variety y Deadline, Bluey se volvió a posicionar como un gigante para Disney+ en 2024, en la categoría de serie familiar en streaming, con 55 mil 620 millones de minutos de visualización. Un 43 por ciento de su audiencia son niños de entre 2 y 11 años.

Por su parte, Grey's Anatomy terminó en el segundo puesto del ranking familiar con 47 mil 850 millones de minutos vistos, mientras que en listado de películas, Moana, de 2016, volvió a ocupar el primer puesto con 13 mil 30 millones de minutos de visualización.

Finalmente, la comedia The Big Bang Theory, que culminó su corrida comercial en 2019, terminó el año pasado como el "título más visto en streaming", según el informe de Nielsen.

La comedia, protagonizada por Jim Parsons, tuvo un promedio de 265.5 episodios por espectador en la plataforma Max. Esta estadística se refiere a la cantidad de tiempo dedicados a ver el programa.

En cuanto a números de visualizaciones, se colocó en el séptimo lugar general, con 29.1 mil millones de minutos de visualización totales. The Big Bang Theory tuvo un 58 por ciento de su tiempo de visualización representado por adultos de 18 a 49 años.

"Si bien los programas de media hora tienden a ser más fáciles de ver en maratón, el nivel de dedicación de las audiencias a los programas en general fue asombroso", observó la firma de medición en su informe.