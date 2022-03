Toma ‘el control’ de la consola

The King of Fighters XV.

Los videojuegos del género de peleas reciben a un nuevo retador este mes: The King of Fighters XV, desarrollado por SNK ahora con el motor gráfico de Unreal Engine y con un sistema mejorado para competir en línea.

¿De qué va?

Esta entrega continúa los eventos de KOF XIV. Luego de que un misterioso ser llamado Verse destruyera la arena de The King of Fighters, había un temor generalizado de que ya no se celebraran los torneos en los que los peleadores más fuertes del mundo competían por la corona.

Muchos combatientes pudieron regresar a la vida gracias a Verse, que apareció durante la fluctuación del espacio-tiempo que ocurrió en el título anterior.

Sin embargo, una nueva anfitriona se atreve a organizar una edición más de The King of Fighters. Al reunir a los combatientes más poderosos, es muy probable que la energía acumulada haga que Verse vuelva a materializarse, así que Isla, una talentosa artista del graffiti de Chile, y Shun’ei, un maestro en la manipulación de ilusiones de China, deben utilizar el poder de los Espectros Amplificados para evitar que Verse cause una catástrofe.

KOF XV ofrece distintas alternativas para experimentar esta nueva entrega.

¿Cómo se juega?

Han pasado seis años desde el último capítulo de The King of Fighters, sin embargo, la franquicia es tan famosa que seguramente no necesita una larga explicación sobre la jugabilidad, así que me enfocaré en las novedades que agrega.

De inicio contaremos con 39 personajes en total, que incluye tanto a los peleadores más populares y clásicos, hasta nuevos rostros que tienen un mayor protagonismo en la narrativa de este universo, como la talentosa artista gráfica Isla, una chilena que es apoyada por unas manos fantasmagóricas a las que llama Amanda.

El juego mantiene su tradicional sistema de batalla en equipo 3 contra 3, aunque también presenta una modalidad 1 contra 1. Entre las novedades está Shatter Strike, una mecánica que permite contrarrestar los ataques enemigos al reaccionar en el momento exacto. Es algo complicado de lograr, pero al acostumbrarte se vuelve un recurso que puede dar la vuelta a una pelea de un momento a otro.

Otra actualización en el sistema de juego es que el modo Max ha sido mejorado, así como el modo Max (rápido). Cuando los combatientes poseen dos o más barras de poder, pueden activar el modo Max, que mejora sus capacidades de ataque y defensa. Por otro lado, al accionar el modo Max mientras se realiza un ataque sencillo activará el modo Max (rápido), que permite realizar combos ágilmente y sin dar ni un segundo de aliento al oponente, no obstante, ni los ataques ni la guardia defensiva serán incrementados.

Cuando los jugadores arremeten contra sus adversarios con combos de ataques sencillos al apretar rápidamente el mismo botón, la función Rush les permitirá terminar sus ofensivas con combos más poderosos y efectivos.

Según la cantidad de barras de energía que posean, los peleadores desencadenarán sus poderes con movimientos especiales. Los Ex Special Moves son ataques que se realizan en el modo Max, aunque también se pueden hacer al consumir la mitad de la barra de energía; los Super Special Moves son movimientos poderosos que se activan al seguir una secuencia específica y requieren una barra de poder; los Max Super Special Moves también se activan con comandos específicos y requieren dos barras de poder; y finalmente están los Climax Super Special Moves, ataques especiales, embellecidos con animaciones increíbles que se activan con comandos especiales y al consumir tres barras de poder.

En el menú principal, KOF XV ofrece distintas alternativas para experimentar esta nueva entrega. En el modo Versus, los jugadores podrán pelear contra otras personas localmente, contra las máquinas o incluso es posible poner a pelear a la IA para estudiar sus movimientos y estrategias de combate.

Al inicio de cada combate en el modo 3 contra 3, cada jugador puede determinar el orden en el que sus personajes entrarán a la arena de combate. Estos personajes no pueden ser intercambiados durante las batallas como en otros juegos de pelea, dígase Dragon Ball FighterZ o Marvel Vs. Capcom. Únicamente cambiarás de peleador cuando derroten a tu personaje, lo que generará que tu oponente reponga un poco su barra de vida para intentar acabar con tu siguiente luchador.

El modo Historia es algo así como el modo Arcade de otros juegos de pelea. Aquí, SNK desarrolla un poco más al universo de The King of Fighters al presentarnos a Isla, que tiene un instinto competitivo muy marcado contra Shun’ei. Aunque ellos roban los reflectores, puedes usar a los personajes que quieras. Según el equipo que elijas, desbloquearás finales diferentes, la mala noticia es que estas conclusiones no están animadas ni cuentan con voces.

Luego está el modo Entrenamiento, en el que obviamente puedes practicar tus movimientos y combos. Sin embargo, por alguna extraña razón, es bastante escueto, ya que es un espacio libre en el que puedes hacer lo que quieras, pero no hay una guía. Por otro lado, si quieres practicar movimientos complejos, debes ir al apartado de Misiones, también en el menú principal. Ahí sí tendrás que superar desafíos con cada personaje, al conectar movimientos cada vez más complejos.

The King of Fighters XV

- Desde $630 en Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, vía Steam, Epic Games Store y Microsoft Store

- Calificación: 4/5

- Clasificación: B15, para adolescentes mayores de 15 años

- Desarrollador: SNK Corporation

- Distribuidor: Koch Media GmbH