Quiere Aaron Sorkin revivir la serie 'The West Wing'

Este 2024 se cumplen 25 años desde que estrenó la exitosa serie política The West Wing, creada por el escritor y guionista Aaron Sorkin, quien dijo que está considerando revivirla para una nueva generación.

Sorkin hizo esta revelación a la revista Variety poco después de un evento especial de aniversario del show, celebrado en la Casa Blanca, en Estados Unidos, este pasado viernes.

"Francamente, no lo pensé seriamente hasta hoy (revivir la serie). Se me ocurrieron un par de ideas para episodios simplemente caminando por la Casa Blanca. Como: '¿por qué nunca hicimos esto? ¿Por qué nunca hicimos aquello?' Veremos qué pasa cuando me despierte mañana. Pero, si me preguntas ahora, así es como me siento", le dijo Sorkin a la publicación, en una entrevista exclusiva.

Sin embargo, el autor dijo que armar un reinicio de la serie, ganadora de 26 premios Emmy, sería todo un desafío, en especial debido a que el panorama político en EU ha evolucionado a pasado agigantados.

"No podríamos inventar historias en la sala que sean más locas que las historias reales que vemos. Entonces, sería difícil, pero como Brad Whitford, interpretando a Josh Lyman, dice en el estreno de la temporada tres: 'Va a ser difícil', y Toby dice: 'Es lo difícil lo que lo hace bueno'".

"También sospecho que un nuevo presidente tendría dificultades para estar a la altura de los recuerdos que la gente tiene de Martin Sheen (quien dio vida al mandatario en el show). Pero tal vez haya pasado suficiente tiempo y sea una generación completamente nueva. Una generación que, por cierto, gracias al streaming, ¡piensa que estamos haciendo el programa hoy!", redondeó Sorkin en la entrevista.

Por su parte, el presidente de Warner Bros. TV, Channing Dungey, se dijo abierto a la idea de Sorkin de regresar a la televisión a The West Wing, aunque también considera que sería difícil conseguir el mismo éxito.

"Si la serie comenzara ahora en el clima actual, definitivamente sería diferente. El panorama político ha cambiado mucho desde que se hizo este programa", señaló.

Al evento de aniversario, encabezado por el presidente Joe Biden, también asistieron algunas estrellas del programa, como Martin Sheen, Janel Moloney, Emily Procter, Melissa Fitzgerald y Mary McCormack, entre otros.