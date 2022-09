Clásicos, comedia y aventuras

PINOCCHIO

La versión "live action" del clásico animado de Disney, de 1940, a su vez basada en la historia de Carlo Collodi, vuelve a juntar al cineasta Robert Zemeckis con el actor Tom Hanks, que interpreta a Geppetto.

La nueva cinta de Pinocho sufre pequeñas modificaciones a la trama, pero mantiene la esencia de la marioneta que aspira a ser un niño de verdad.

Visualmente la cinta es espectacular, recreando las mágicas imágenes de la cinta animada con mucho color, y brindando, además en el taller de Gepetto muchos homenajes a clásicos de Disney en los relojes de pared.

Usa algunas de las canciones clásicas, incluyendo el tema ganador del Óscar "When You Wish Upon a Star", en este caso interpretado por la multipremiada Cynthia Erivo.

Incluye además cuatro canciones nuevas cortesía de Alan Silvestri y Glen Ballard, la mejor de ellas interpretada por Luke Evans.

Hanks entra de lleno a transformarse en Geppetto, pero sin duda la mayor revelación es el trabajo de voz de Joseph Gordon-Levitt como Pepe Grillo, aportando mucho humor a sus observaciones de la vida.

ABBOTT ELEMENTARY

Abbott Elementary es una divertida serie sobre una maestra muy positiva que enseña en una escuela pública de un barrio de Filadelfia y que tiene que lidiar con la burocracia de la educación.

El show tiene siete merecidas nominaciones al Emmy, en las categorías de Mejor Serie Comedia, Actriz de Comedia (Quinta Brunson), Actriz de Reparto de Comedia (Janelle James y Sheryl Lee Ralph), Actor de Reparto de Comedia (Tyler James Williams), Casting y Guion. Está contada en estilo de falso documental, con entrevistas al elenco al estilo de Modern Family, The Office y Parks and Recreation.

Brunson interpreta a Janine Teagues, una maestra que busca en todo momento lo mejor para sus alumnos, aunque implique chocar con la directora fuera de la realidad, interpretada de manera muy divertida por James.

Por su parte, Lee Ralph y Lisa Ann Walter se lucen como las maestras veteranas que han aprendido a navegar por el mundo de las falsas expectativas y las carencias.

YO NUNCA

La divertida serie juvenil Yo Nunca tiene otro acierto con la tercera temporada, que sigue las aventuras de una chica indio-americana en su paso por la prepa.

Tras conquistar al chico más popular en la segunda temporada, Devi debe poner sus inseguridades a prueba y lidiar con las decisiones de tener un romance muy público.

Además en esta temporada llega un tercer interés amoroso para el personaje, en la forma de un estudioso chico hijo de una amiga de su madre.

Sin duda el elenco de la serie tiene mucha química y en esta temporada las relaciones entre los personajes resultan sorpresivas, y lo mejor del caso es que los 10 capítulos se dan suficiente tiempo para que todos brillen.

Maitreyi Ramakrishnan tiene mucho carisma y su talento hace que Devi, pese a sus errores, siempre tenga al público de su lado.

El resto del ensamble juvenil y de adultos logran personajes memorables y el elenco es muy diverso, pero Jaren Lewison como Ben tiene un arco de personaje muy bien logrado.