Listas para estrenar

Como regalo para los más pequeños del hogar, les traemos un calendario sencillo con las 10 películas animadas más anticipadas de 2023. Desde Super Mario Bros. La Película, pasando por Elemental (lo nuevo de Pixar) y Wish (la cinta celebratoria de los 100 años de Disney), estas son las cintas que no se pueden perder en familia.

THE AMAZING MAURICE

Estreno: 13 de enero; en cines.

Dirigida por Toby Genkel y codirigida por Florian Westermann, esta adaptación del cuento homónimo de Terry Pratchett cuenta con un elenco estelar de voces británicas, que incluye a Hugh Laurie, Emilia Clarke, David Thewlis, Gemma Arterton, David Tennant y Hugh Bonneville. Terry Rossio (Shrek) escribió el guión, que sigue a un astuto gato pelirrojo (Laurie) que idea un plan para hacer dinero con ratas parlantes.

ERNEST & CELESTINE 2: A TRIP TO GIBBERITIA

Estreno: sin confirmar; en cines.

Secuela del largometraje francés nominado al Óscar en 2012. Sigue a los personajes centrales, un oso y una ratona, cuando regresan al país del primero para arreglar su violín roto, hasta que descubren que todas las formas de música han estado prohibidas allí durante muchos años. Está dirigida por Jean-Christophe Roger y Julien Cheng.

LITTLE NICHOLAS: HAPPY AS CAN BE

Estreno: inicios de 2023; en cines.

Ganador del máximo premio en el festival Annecy de este año, este encantador largometraje animado en 2D muestra cómo los artistas Jean-Jacques Sempé y René Goscinny crearon juntos las aventuras del travieso Nicholas en el París de los años 60.

NIMONA

Estreno: sin confirmar; en Netflix.

Nick Bruno y Troy Quane dirigen esta adaptación de la aclamada novela gráfica de ND Stevenson, en la que una adolescente cambiaformas une fuerzas con el caballero Ballister Boldheart, acusado falsamente, para demostrar su inocencia. ¿El giro? Nimona es el "monstruo" que Boldheart ha jurado matar.

SPELLBOUND

Estreno: sin confirmar; en Apple TV+.

"Una adolescente alcanza la mayoría de edad usando sus poderes mágicos para defender a su familia cuando las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad amenazan con dividir su reino", se lee en la sinopsis de la cinta. Dirigida por Vicky Jenson (Shrek), mientras que el elenco de voces incluye a Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem y John Lithgow.

SUPER MARIO BROS: LA PELÍCULA

Estreno: 7 de abril; en cines.

Dirigida por Michael Horvath y Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies), se trata de una de las cintas más esperadas del año, no sólo en la rama de animación. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black y Seth Rogen, entre otros, darán vida al icónico videojuego en una aventura que promete grandes secuencias de acción y muchos easter eggs.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Estreno: 2 de junio; en cines.

Después de Super Mario Bros. La Película, esta secuela es, quizás otro de los grandes blockbusters animados para 2023. Segunda parte de Spider-Man: Un Nuevo Universo, ganadora del Óscar en 2018, nos trae de vuelta a Miles Morales (Shameik Moore) y Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), quienes experimentan el mundo en constante expansión del Spider-Verse con nuevos héroes y un villano mucho más feroz llamado Spot.

ELEMENTOS

Estreno: 16 de junio; en cines.

Peter Sohn (El Buen Dinosaurio) dirige el largometraje número 27 de Pixar, que se desarrolla en una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire conviven felizmente. Según la sinopsis de Disney, la trama "nos muestra a una joven de fuego (Leah Lewis) y un chico de agua (Mamoudou Athie) que descubren algo elemental: cuánto tienen realmente en común".

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM

Estreno: 4 de agosto; en cines.

Esta séptima versión para cines de los amados personajes de cómic amantes de la pizza, creados por Kevin Eastman y Peter Laird, se enfocará mucho más en la parte "adolescente" de la franquicia. Estará dirigida por Jeff Rowe (The Mitchells vs. the Machines) y producida por Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver. Además, según Rogen, será la más transgresora y alocada de todas las cintas de la saga a la fecha.

WISH

Estreno: 22 de noviembre; en cines.

Chris Buck (Frozen) y Fawn Veerasunthorn (Raya y el Último Dragón) dirigen esta historia musical detrás de la famosa estrella que concede los deseos de todos, y que es un tema central en los 100 años de Disney, que se celebran este 2023. Jennifer Lee coescribió el guión, que sigue a una chica inteligente y optimista de 17 años (Ariana Debose) que lidera el Reino de los Deseos contra una fuerza oscura.