Netflix se renueva

Dos grandes historias "Monster" y "The Watcher".

Luego de que ambas se colocaran entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial, Netflix decidió renovar sus series ´Monster´ y ´The Watcher´ para nuevas temporadas.

A través de un comunicado de prensa, la compañía de streaming señaló que "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" será conocida a partir de ahora simplemente como "Monster" y se convertirá en una serie de antología que seguirá a otras figuras notorias y retorcidas que dejaron su terrible huella en la sociedad.

Por su parte, "The Watcher, cuya primera temporada fue protagonizada por Bobby Cannavale y Naomi Watts, regresará para una segunda temporada con los cocreadores Ryan Murphy, Ian Brennan y Eric Newman completamente abordo.

"El público no puede apartar la vista de Monster y The Watcher. El equipo creativo de Ryan Murphy e Ian Brennan, en Monster, junto con Eric Newman, en The Watcher, son narradores magistrales que han cautivado a audiencias de todo el mundo", dijo Bela Bajaria, directora de televisión global de Netflix, en el comunicado.

"La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la voz distinta y original de Ryan, que ha creado sensaciones culturales".

Monster y su primera temporada, enfocada en la vida del asesino serial Jeffrey Dahmer, cocreada por Ryan Murphy y Brennan, es una de las series de televisión en inglés más populares de Netflix y está en camino de alcanzar los mil millones de horas de visualización en las próximas semanas, según la plataforma.

Por su parte, The Watcher ha conseguido en pocas semanas un seguimiento de culto y el aplauso de la crítica. La serie se centra en Nora y Dean Brannock, padres de dos hijos que creen mudarse a una casa idílica en los suburbios de Nueva Jersey, hasta que comienzan a recibir cartas amenazadoras y aterradoras.