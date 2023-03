Escogen locaciones

Ciudad de México

¿Dónde fue la primera función de cine en México?, ¿cuál fue el primer cine en la Ciudad?, ¿dónde se filmaron películas más importantes?, eso es lo que puedes descubrir en The Film Tours México, un recorrido para descubrir la CDMX, desde otro ángulo.

"Todo comenzó porque hay un gran patrimonio audiovisual y urbano de la CDMX, que no se está explotando ni está teniendo la difusión que debería tener, en México han filmado directores como Costa-Gavras, Luis Buñuel, Sam Mendes, y obviamente "El Indio" Fernández, Ismael Rodríguez, puros personajes legendarios y creo que se está perdiendo ese legado", dijo en entrevista Carlos Gómez, fundador de The Film Tours.

El concepto surgió a finales del año pasado; Carlos, además de cinéfilo, es periodista y desde hace casi dos décadas ha estado al pendiente de todo lo que sucede en el cine, incluso ha estado presente en la filmación de películas nacionales e internacionales.

"Mucha de la investigación es porque yo estuve ahí en las filmaciones, tuve la oportunidad de ver a James Bond, Godzilla, Sense8, y yo sentía que era una lástima que estas experiencias no estuvieran abiertas al público; además soy un clavado del cine, siempre veo películas, pero también me documento en bibliotecas y hemerotecas, por ejemplo autores como Hugo Lara hacen todo más sencillo", aseguró Carlos.

"Estar en esos lugares me emocionaba y me puse a pensar que si a mí me pasaba, seguramente alguien más compartiría esa emoción de saber que aquí se filmó una película importante como Nosotros los Pobres, entonces hice una ruta y me di cuenta que el Centro Histórico había cambiado mucho la fisonomía, yo conté casi 15 filmes, desde la Alameda Central, que podrías visitar caminando y estar ahí en menos de cinco minutos".

Algunos de los puntos que se visitan son: la calle de Madero, donde se encontraban los primeros cines; el Club de Periodistas, donde se grabaron las películas KM 31, Miroslava, Un Extraño Enemigo, entre otras. Aunque el recorrido por el centro es el que se realiza todos los sábados y domingos, hay otros por la Roma-Condesa, en Churubusco y ediciones que culminan en premieres o en alfombra roja.

"Hemos tenido acceso a premieres, como la de Babylon y Creed, donde la gente pudo conocer a los directores y actores, próximamente tendremos más eventos de estos para que terminen en el cine".

El trayecto es a pie, tiene una duración aproximada de tres horas, y es realizado por jóvenes, adultos y extranjeros.

"Queremos que la gente pueda ver que el cine no solo se vive en las butacas, o en la sala de la casa, sino que es algo que se puede experimentar en la ciudad y que además es parte de una tradición histórica muy grande", finalizó Carlos.