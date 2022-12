Lo apuesta todo con ´Avatar

Para James Cameron, su nuevo proyecto, "Avatar: El Camino del Agua," podría ser "el peor caso de negocio en la historia del cine".

En entrevista con GQ, el cineasta dijo que el filme, en el que ha trabajado desde 2013, sólo generará ganancias para el estudio si se convierte en un éxito comercial enorme.

"(Para que sea redituable) tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia", dijo el director de 68 años. "Ese es tu umbral. Ese es el punto en el que recuperarías la inversión inicial".

RECAUDA MILLONES

De acuerdo con Variety, esto significaría que el largometraje tendría que recaudar más de 2 millones de dólares, aproximadamente.

"El Camino del Agua" es una secuela del filme de 2009 "Avatar", y llegará a cines mexicanos el 15 de diciembre.

James Cameron, listo para estrenar.

Cameron, también director de "Terminator", "Alien 2: El Regreso" y "Titanic", afirmó que le gusta trabajar en películas que representen un reto técnico.

"Me voy directamente hacia lo difícil. Y creo que probablemente se deba a la idea de que hay muchos cineastas inteligentes, muy dotados y con mucho talento que no pueden hacer lo difícil. Así que eso me da una ventaja táctica para hacer algo que nadie ha visto nunca, porque la gente realmente talentosa no quiere hacerlo", consideró.

LA MÁS TAQUILLERA

La película original de "Avatar" ha recaudado aproximadamente 2 mil 900 millones de dólares, lo que la convierte en la cinta más taquillera de la historia a nivel mundial, y una de las cinco más exitosas en Estados Unidos y Canadá . Además de ser un triunfo comercial, el filme ganó tres premios Óscar.

MUCHOS PROYECTOS

Además de "El Camino del Agua", Cameron ya filmó una tercera parte de "Avatar", la cual llegaría a cines en diciembre de 2024; también planea hacer dos secuelas más.