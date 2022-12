Le da Covid a James Cameron; falta a estreno de 'Avatar 2'

James Cameron , director de Avatar: El Camino del Agua, no asistirá al estreno de la película este lunes por la noche en Los Ángeles después de dar positivo por Covid -19, según The Hollywood Reporter.

Entre tanta promoción de Avatar: El Camino del Agua, James Cameron se contagió de Covid-19; no podrá asistir al estreno en Los Ángeles.

"Jim tiene Covid pero se siente bien. Dio positivo como parte de una prueba de rutina. Continuará completando su agenda virtualmente, pero no estará en el estreno", dijo un portavoz de Disney.

El cineasta reveló inicialmente la infección el domingo por la noche, durante la ceremonia de apertura de su experiencia multimedia Pressure: James Cameron into the Abyss, en el Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles. Estaba programado para asistir al evento en persona, pero habló a través de Zoom.

"Quiero, en primer lugar, disculparme con todos los que se reunieron allí esta noche. No puedo estar en mi propia fiesta. Estaba viajando por todo el mundo (para promover Avatar: El Camino del Agua), y en el vuelo de regreso de Tokio comencé a sentirme un poco mal. Me hice la prueba y, efectivamente, tengo Covid, así que obviamente no puedo estar allí, ni poner en peligro a otras personas", dijo Cameron en la ceremonia de apertura.

La semana pasada, el director de Avatar estuvo en el estreno mundial de la película en Londres, junto con el productor Jon Landau y todo el elenco. Cameron también asistió al estreno de Seúl, Corea del Sur, el viernes y al estreno de Tokio, Japón, el sábado. El cineasta se perdió una proyección de su nuevo filme para los miembros de la Academia, este domingo, con una sesión planeada de preguntas y respuestas.

Casi 13 años después de Avatar, de 2009, que ganó tres premios Óscar y recaudó 2 mil 920 millones de dólares, Cameron trae de vuelta a sus entrañables personajes para la secuela, protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Edie Falco y Kate Winslet. Avatar: El Camino del Agua se estrenará en los cines este 15 de diciembre.