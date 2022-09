Tiene 'Los Anillos de Poder' un reto colosal que cumplir

Puede que ni el peso del anillo que cargó Frodo hacia el Monte del Destino se equipare con la carga que lleva la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Primero, la producción de Prime Video que llega este jueves es catalogada como la más cara de la historia. Segundo, se inspira en la obra de J.R.R. Tolkien, un autor mundialmente reverenciado y con fans más que devotos. Tercero, está a la sombra de las películas de Peter Jackson (casi 3 mil millones de dólares en taquilla, 17 premios Óscar).

Aunque es difícil que el escepticismo desaparezca de golpe, quienes ya vieron los dos primeros episodios de esta precuela han dado su bendición. No todos, por supuesto, pero sí figuras como Neil Gaiman (Sandman), uno de los escritores de fantasía vivos más aclamados.

"Muy, muy divertida. Recuerdo haber comprado 'El Silmarillion' cuando era estudiante y no fue la precuela que esperaba. Éste es el tipo de cosas que quería experimentar en ese entonces. Veré toda la serie cuando salga, con entusiasmo", tuiteó.

J.A. Bayona, director y productor ejecutivo, tiene claro que éste no es un proyecto cualquiera. De Tolkien beben todas las grandes sagas actuales y había que hacerle justicia.

"Tolkien es el origen de todas las grandes historias de fantasía de las que disfrutamos hoy en día. Si tú piensas en Harry Potter, Star Wars y Game of Thrones, no existirían sin El Señor de los Anillos. El poder devolver la base, lo original a la pantalla, es un sueño", explicó en entrevista.

Una fantasía necesaria

"La fantasía de Tolkien te permite identificarte con los avatares que creó y exorcizar gracias a ellos tus conflictos internos. Además, sus mundos son hermosos y bellos", dice Ismael Cruz Córdova, intérprete del elfo silvano Arondir.

La Segunda Edad

Ocurre miles de años antes que "El Señor de los Anillos". Comprende casi 3 mil 500 años, pero sus principales acontecimientos fueron comprimidos para el esquema televisivo.

"Es muy diferente a la tercera edad. Hay reinos que están aún en el postapocalipsis, por la derrota del Mal en la Primera Edad, y otros en el pico de su poder, como Númenor o Lindon", explica el actor Leon Wadham (Kemen).

¿Anillos de Poder?

Bajo el engaño Sauron, herreros elfos y el sabio Celebrimbor forjaron 19 anillos, con los que el Señor Oscuro pretendía corromper y esclavizar a sus portadores. Él, en secreto, creó uno más, para "dominarlos a todos".

Tres para los elfos

Siete para los enanos

Nueve para los hombres

Un anillo regente

¿Dónde está el Señor Oscuro?

Sauron será el gran villano de la serie, pero no se sabe con qué forma aparecerá en la primera temporada. Debería ser bello y carismático para seducir a los pueblos libres. Algunos fans apuntan al personaje de Halbrand, quien no aparece en el canon de Tolkien.

"He escuchado esas teorías pero no voy a contestarlas, es más divertido que todos lo descubran paso a paso, es mejor si no saben hacia dónde va el show", dice Charlie Vickers, quien da vida al rol.

Armas legendarias

En la serie se verán varias armas icónicas del legendarium de Tolkien. Narsil, con la que Isildur corta el anillo de Sauron, aparecerá. También la mítica lanza Aeglos del rey Gil-Galad.

"Medía más de dos metros. Amé colaborar con los armeros que la construyeron. Fue una delicia", dice Benjamin Walker, quien da vida al elfo.

Novatos elegidos

Todo Hollywood mandó propuestas a Amazon tras enterarse de que realizarían series de la Tierra Media. La idea elegida fue la de Patrick McKay y J.D. Payne, quienes no tenían créditos como guionistas.

"Somos grandes fans de Tolkien y de las películas de Peter Jackson. Cuando llegó la oportunidad, nos comprometimos a contar una nueva historia, a hallar algo en Tolkien que no se había visto en pantalla", comenta McKay.

Cuestión de derechos

Prime Video puede adaptar a formato de serie los libros El Señor de los Anillos, sus Apéndices y El Hobbit. No tiene derechos para El Silmarillion. Para la adaptación a filmes, la dueña es la empresa Embracer.

Melodías mágicas

Los creadores prometen una música inmersiva y que será difícil de olvidar, al igual que la de las películas de Peter Jackson.

"Bear McCreary (God of War) hizo una música que le va a encantar a todos los fans que adoraron a Howard Shore (de la trilogía fílmica). Y, bueno, tenemos la suerte de contar con Howard Shore para el tema principal", dice Bayona.