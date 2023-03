Se adentra en la aventura

Viajar y experimentar aventuras no es cosa fácil, pero el actor y productor Eugene Levy logró cazar auroras boreales en Finlandia, dormir en medio de la selva en Costa Rica y explorar el desierto de Utah en Estados Unidos; en The Reluctant Traveler , su nueva serie de viajes ya llegó a Apple TV+.

Ciudad de México

Viajar y experimentar aventuras no es cosa fácil, pero el actor y productor Eugene Levy logró cazar auroras boreales en Finlandia, dormir en medio de la selva en Costa Rica y explorar el desierto de Utah en Estados Unidos; en The Reluctant Traveler, su nueva serie de viajes ya llegó a Apple TV+.

"Cuando me lo presentaron por primera vez era un programa sobre visitar hoteles alrededor del mundo; fue hasta que cambiaron de concepto cuando decidí aceptar hacerlo.

No odio viajar, pero tampoco lo amo. No soy una persona tan curiosa y tampoco tengo sentido de la aventura, y es precisamente de lo que trata el show; no estoy fingiendo", contó Levy en entrevista.

A lo largo de ocho episodios, el protagonista de American Pie visita algunos de los destinos más hermosos e intrigantes del mundo, incluidos Japón, Portugal y Sudáfrica, entre otros, mientras explora diversas culturas.

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Ya la puedes ver por Apple TV+.

"Son experiencias que nunca esperé tener en mi vida; tuve que tener la mente muy abierta y ese fue un gran paso para mi. Antes del programa, sin duda, hubiera dicho que no a muchas de las aventuras que me tocó vivir", agregó.

Por más que el actor, de 76 años, intenta mantener la fachada cascarrabias, pronto descubre las maravillas que la naturaleza le tiene preparada.

"Nada es actuado, no hay nada planeado, soy simplemente yo siendo tan honesto como puedo. Todo se trata de cómo crecí como persona en todas las aventuras que tuve que pasar como persona durante este viaje", sostuvo.

ALREDEDOR DEL MUNDO

Esta nueva serie de viajes te conquistará.

Poco a poco Levy se va acostumbrado a enfrentarse a las inclemencias del tiempo y a volverse valiente para superar su miedo a los insectos, las serpientes y los volcanes en erupción.

Con impresionantes tomas alrededor del mundo, The Reluctant Traveler le permitió conocer al también productor nuevos lugares y muchas facetas de sí mismo que no conocía.