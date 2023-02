Intercambiarán cuerpos en cinta

No se ha dado a conocer el título de la cinta ni cuándo comenzará a ser filmada.

COPROTAGONISTAS

Este será el primer filme coprotagonizado por Aniston y Roberts.

Las dos actrices participaron en el largometraje de 2016 Día de las Madres, aunque no compartieron escenas; y en 1996, Roberts tuvo un papel como invitada en un episodio ("The One After The Superbowl") de Friends, serie en la que Aniston formaba parte del elenco principal.

Barbakow, el director de la nueva cinta, es principalmente conocido por la película de 2020 ´Palm Springs´, que marcó su debut en el cine.

En aquella comedia romántica, Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) y Cristin Milioti (How I Met Your Mother) dan vida a dos invitados a una boda en California que, de manera misteriosa, comienzan a repetir el mismo día.

EN SUNDANCE

Ese largometraje fue muy bien recibido en el Festival de Sundance, donde la plataforma Hulu pagó 17.5 millones de dólares (entonces una cifra récord) por los derechos de distribución.

En los últimos años en que la asistencia a las salas de cines ha bajado, algunas comedias protagonizadas por estrellas de cine han logrado muy buenos resultados de taquilla.