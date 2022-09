'Don't Worry Darling' abre con 19,2 millones de dólares

TRAMA

Protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, "Don't Worry Darling" se vio envuelta en una tormenta de controversias que giraron en torno a todo, desde la supuesta relación tensa de Pugh con Wilde hasta si Styles podría haber escupido al coprotagonista Chris Pine en el Venice Film de la película. Estreno de festivales. (Styles lo negó). La película también fue incendiada por los críticos (38% nuevos en Rotten Tomatoes) y llegó a los cines con más equipaje que cualquier lanzamiento reciente.

Para una película original que costó 35 millones de dólares, un lanzamiento de 19,2 millones de dólares fue sólido, y un poco más de lo que había previsto el estudio. Una gran cantidad de espectadores, incluidos muchos fanáticos de Styles, se presentaron para ver de qué se trataba todo este alboroto.

Pero el estreno de "Don't Worry Darling", que se presentó en 4.113 salas de cine, tampoco fue un jonrón. El público le dio una B- CinemaScore, y los compradores de boletos cayeron el sábado después de resultados más prometedores el jueves y viernes. Warner Bros. dijo que la audiencia era 66% femenina. La película sumó $ 10,8 millones a nivel internacional.

Jeff Goldstein, jefe de distribución de Warner Bros., estimó que "el ruido de fondo tuvo un impacto neutral". El estudio, dijo, estaba "complacido con estos resultados dado nuestro modesto presupuesto de producción".

Los puntajes de audiencia y la disminución de la venta de boletos sugieren que "Don't Worry Darling" puede tener dificultades para mantenerse bien en las próximas semanas. Pero su debut suficientemente bueno significa que la película de Wilde no se convirtió en el fiasco total que algunos consideraron.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore, dijo que, en última instancia, la mala publicidad era buena publicidad para el seguimiento de Wilde de su debut como directora, la comedia adolescente de 2019 "Booksmart".

"Lo último de Olivia Wilde se benefició de la mayor concienciación y la cobertura de la prensa convencional que convirtió a 'Don't Worry Darling' en la película virtual más refrescante del momento y elevó su factor FOMO a alturas aún mayores y esto pagó grandes dividendos en la taquilla. ", dijo Dergarabedian.

La película más importante de la semana pasada, la épica africana de Gina Prince-Bythewood "The Woman King", protagonizada por Viola Davis, se deslizó al segundo lugar con 11,1 millones de dólares en su segundo fin de semana de estreno. Esa fue una modesta caída del 42% para el lanzamiento de Sony Pictures, una señal de resiliencia para el aclamado drama de acción.

El tercer lugar fue para una fuerza familiar de taquilla. El relanzamiento de Walt Disney Co. de "Avatar" de James Cameron recaudó $10 millones a nivel nacional y $20,5 millones a nivel internacional, 13 años después de su presentación inicial en los cines. El "Avatar" remasterizado de Cameron, que se exhibió en 1.860 cines, volvió a ser especialmente popular en 3-D, que representó la friolera del 93% de sus ventas nacionales. Como preludio del próximo lanzamiento en diciembre de la tan esperada secuela "Avatar: The Way of Water", el relanzamiento aumenta aún más el récord de taquilla mundial de todos los tiempos para "Avatar", que ahora supera los $ 2.85 mil millones.

En el cuarto lugar se mantuvo "Barbarian", el thriller de Airbnb de Disney y 20th Century Studios. En su tercer fin de semana de estreno, la película agregó 550 cines y cayó solo un 26% desde el fin de semana anterior. "Barbarian" hasta ahora ha recaudado $28.4 millones contra un presupuesto de $4 millones.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer mañana.

1. "No te preocupes cariño", $19,2 millones.

2. "La mujer rey", $11,1 millones.

3. "Avatar", $10 millones.

4. "Bárbaro", $4.8 millones.

5. "Perla", $1.9 millones.

6. "Mira cómo corren", $1.9 millones.

7. "Tren Bala", $1.8 millones.

8. "DC League of Super Pets", $1.8 millones.

9. "Top Gun: Maverick", $1.6 millones.

10. "Minions: The Rise of Gru", $1 millón.